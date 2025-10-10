Iván Marambio reelegido presidente de Frutas de Chile por tres años más

El directorio del gremio destacó la labor realizada por Marambio hasta ahora, ampliando la red de colaboración para la agroexportación chilena.

El directorio de Frutas de Chile acordó por unanimidad reeleccionar a Iván Marambio como presidente del gremio, extendiendo su mandato por tres años más, hasta octubre de 2028. La decisión reconoce su labor al frente de la entidad y los avances impulsados durante su primera gestión.

Bajo su liderazgo, Frutas de Chile ha consolidado un proceso de modernización institucional que no solo renovó su imagen corporativa, sino que también reforzó la cohesión del sector frutícola y su identidad como embajador de la fruta chilena en los mercados globales.

Durante este periodo, la organización amplió su red de colaboración con actores estratégicos del ámbito agroexportador. Entre ellos destacan su incorporación a la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), el fortalecimiento de lazos con la Sofofa y sus consejos empresariales Chile–India y Chile–Corea, así como su participación en las fundaciones Imagen de Chile y Chilena del Pacífico. Estas alianzas han permitido proyectar una voz gremial unificada frente a los desafíos regulatorios y comerciales que enfrenta la industria.

En el ámbito productivo y comercial, la primera administración de Marambio coincidió con un desempeño histórico del sector: las exportaciones de fruta fresca superaron los 3 millones de toneladas, reflejando la capacidad de adaptación y la competitividad de los productores nacionales. A ello se suman hitos relevantes en materia de apertura de mercados, como la autorización para el ingreso de todas las frutas chilenas a China, el envío de limones a Indonesia y la reciente apertura para naranjas en México, donde además se logró implementar el Systems Approach para uvas y kiwis.

“Esta reelección reafirma nuestro compromiso con una fruticultura chilena sostenible, moderna y competitiva. Queremos seguir consolidando a Chile como un país confiable, innovador y de excelencia en los mercados internacionales”, destacó Marambio tras su nombramiento.

De cara al nuevo periodo, el dirigente adelantó los principales ejes de su gestión: “Primero, fortalecer el rol del SAG como base de la sanidad vegetal y la apertura de nuevos mercados; segundo, profundizar la agenda internacional, especialmente en materia diplomática y fitosanitaria con foco en África; y tercero, reforzar la promoción global de la fruta chilena, impulsando la inversión y la cooperación público-privada para llegar con productos de excelencia a más consumidores”.