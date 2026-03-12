Jaime Campos asume como ministro de Agricultura con foco en fortalecer el SAG, el riego y el trabajo público-privado

El ministro delineó las prioridades de su gestión, destacando la importancia de fortalecer la institucionalidad sanitaria, enfrentar la escasez hídrica y mejorar la competitividad del agro chileno.

El abogado y político Jaime Campos inició su gestión al frente del Ministerio de Agricultura de Chile con una agenda centrada en reforzar la institucionalidad sanitaria, impulsar el desarrollo del riego y fortalecer la coordinación entre el Estado y la industria agrícola.

En una entrevista con Revista del Campo, el nuevo ministro abordó los desafíos que enfrenta el sector y destacó la relevancia estratégica de la agricultura para la economía nacional, así como para el abastecimiento alimentario y el posicionamiento de Chile como potencia agroexportadora.

Entre las prioridades de su gestión, Campos señaló la necesidad de fortalecer el rol del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), organismo clave para mantener el estatus sanitario del país y proteger la producción agrícola y pecuaria frente a plagas y enfermedades. El ministro subrayó que el objetivo es dotar al servicio de mayores capacidades para enfrentar los desafíos que conlleva el crecimiento del comercio agrícola y el ingreso de mercancías al país.

Otro de los ejes que destacó es el impulso al desarrollo del riego agrícola, especialmente en un escenario marcado por la escasez hídrica. En esa línea, planteó la importancia de ampliar el acceso a soluciones de riego para productores de distintos tamaños, desde la agricultura familiar hasta las empresas de mayor escala.

Asimismo, el titular del agro enfatizó la necesidad de profundizar el trabajo conjunto entre el sector público y privado como una herramienta clave para fortalecer la competitividad del agro chileno, mejorar la productividad y enfrentar los desafíos que impone el escenario internacional.

Finalmente, el ministro también apuntó a seguir impulsando la presencia de los productos agrícolas chilenos en los mercados internacionales, consolidando destinos tradicionales y explorando nuevas oportunidades para el sector exportador.

