Japón castigará el “robo” de su genética agrícola: Nueva ley protegerá variedades como la uva, el melón y la batata

El gobierno japonés endurece sus leyes para frenar la filtración de sus cultivos más valiosos hacia el extranjero. La reforma permitirá bloquear exportaciones de semillas y esquejes incluso antes de que el registro oficial de la variedad esté terminado.

Marzo 6, 2026

Japón ha decidido poner un cerrojo legal definitivo a su innovación en el campo. Tras detectar que sus frutas más exclusivas —como la uva Shine Muscat, el melón y la batata Beniharuka— están siendo cultivadas masivamente en países como China y Corea del Sur sin autorización, el Ejecutivo nipón presentó una reforma histórica a su ‘Ley de Variedades Vegetales y Semillas’.

De acuerdo a lo reportado por el medio Japan Today, esta medida responde a la necesidad urgente de proteger la propiedad intelectual de los agricultores locales. Hasta ahora, existía una “ventana de vulnerabilidad” de hasta seis años mientras se tramitaba el registro oficial de una nueva planta. Durante ese periodo, era común que semillas y esquejes fueran sacados del país de forma ilícita mientras los productores realizaban las pruebas de cultivo.

Protección desde el primer día

Con el nuevo cambio legal, la protección se activará en el mismo momento en que el desarrollador declare que ha solicitado el registro, cerrando cualquier oportunidad para el contrabando genético.

Otras claves del blindaje agrícola nipón incluyen:

Protección extendida: Los derechos de los obtentores se ampliarán por 10 años adicionales, alcanzando hasta los 40 años de exclusividad para frutales y 35 para otras plantas.

Recuperación de mercado: La urgencia es real: el caso de la batata Beniharuka es crítico, ya que hoy representa el 40% de la producción en Corea del Sur debido a filtraciones ilegales.

Control de marca: El Ministerio de Agricultura de Japón detectó nombres similares a 50 variedades locales vendiéndose en sitios web extranjeros de forma irregular.

Seguridad económica para el agro

Con cerca de 7.000 variedades bajo vigilancia, esta reforma se perfila como un pilar fundamental para la seguridad económica y la competitividad internacional de Japón. Al evitar la producción no autorizada en el extranjero, el país busca asegurar que el prestigio y el valor de mercado de sus productos premium permanezcan bajo control nacional.