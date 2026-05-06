Japón: Productores de cítricos migran al cultivo de aguacate ante el cambio climático

El aumento de las temperaturas y la escasez de mano de obra están impulsando una transformación en el paisaje agrícola japonés, donde el aguacate surge como la alternativa rentable para los agricultores tradicionales.

Mayo 6, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

La agricultura en Japón está experimentando un cambio generacional y productivo sin precedentes. En regiones tradicionalmente citrícolas, un número creciente de agricultores ha comenzado a reemplazar sus cultivos de mandarinas y otros cítricos por plantaciones de aguacate. Esta transición no es solo una respuesta a las nuevas tendencias de consumo, sino una estrategia de supervivencia frente a los desafíos climáticos y demográficos que enfrenta el país asiático.

El clima como motor del cambio

El calentamiento global ha alterado las condiciones ideales para el cultivo de cítricos en diversas prefecturas japonesas. Los veranos cada vez más calurosos y los inviernos suaves han facilitado que el aguacate —una fruta de origen tropical y subtropical— encuentre un entorno apto para su desarrollo en suelo nipón. Lo que antes era un experimento de nicho, hoy se perfila como una industria con potencial de escala.

Menos mano de obra, mayor rentabilidad

Japón enfrenta una crisis de envejecimiento en su población rural, lo que hace que la mano de obra sea escasa y costosa. El cultivo de aguacate presenta una ventaja operativa frente a los cítricos tradicionales:

Manejo simplificado: Requiere menos intervenciones intensivas en comparación con ciertas variedades de mandarinas de alta gama.

Requiere menos intervenciones intensivas en comparación con ciertas variedades de mandarinas de alta gama. Alta demanda: El consumo de aguacate en Japón depende casi totalmente de las importaciones (principalmente de México y Perú), lo que garantiza un mercado interno ávido por producto local “Made in Japan”.

El consumo de aguacate en Japón depende casi totalmente de las importaciones (principalmente de México y Perú), lo que garantiza un mercado interno ávido por producto local “Made in Japan”. Valor agregado: El aguacate producido localmente puede alcanzar precios premium en mercados exclusivos de Tokio y Osaka.

Reduciendo la dependencia de las importaciones

Actualmente, la producción nacional de aguacate en Japón es mínima en comparación con el volumen importado. Sin embargo, el gobierno y las cooperativas locales están incentivando este cambio para mejorar la autosuficiencia alimentaria y revitalizar las economías rurales. Al cultivar variedades adaptadas, los productores japoneses buscan ofrecer una fruta con una frescura que el producto importado, tras semanas de viaje transoceánico, no puede igualar.

Perspectivas del sector

Aunque la transición requiere una inversión inicial importante y tiempo para que los árboles alcancen su madurez productiva, el optimismo crece entre los agricultores. La transformación de fincas citrícolas en huertos de aguacate simboliza la adaptabilidad del agro japonés, que busca convertir la amenaza del cambio climático en una oportunidad comercial de alto valor.

Fuente: BangkokPost