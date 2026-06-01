Japón suspende las importaciones de mango de la India tras detectar fallas en los protocolos de control de plagas

La medida suspende un acceso comercial ininterrumpido de casi dos décadas y afecta directamente a variedades premium en plena temporada alta de exportación.

Junio 1, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

El mercado de frutas en Asia enfrenta una importante disrupción regulatoria. Por primera vez en casi veinte años, Japón ha suspendido formalmente las importaciones de mangos frescos procedentes de la India. La estricta decisión fue adoptada luego de que inspectores de cuarentena japoneses detectaran serias deficiencias operativas en los protocolos de control de plagas dentro de las plantas de tratamiento del país exportador.

La restricción afecta de manera directa a las variedades premium más cotizadas, entre ellas Alphonso, Kesar, Langra y Banganapalli, deteniendo los embarques en el periodo más crítico para el sector, cuya temporada alta de despachos se concentra entre los meses de abril y junio.

El origen del quiebre: Inspecciones en origen

De acuerdo con el protocolo fitosanitario bilateral establecido entre ambas naciones, los mangos indios deben someterse obligatoriamente a un proceso no químico denominado Tratamiento por Calor de Vapor (VHT, por sus siglas en inglés). Este procedimiento técnico expone la fruta a aire caliente y húmedo controlado para garantizar de manera absoluta que el producto viaje libre de plagas invasoras, especialmente de larvas de la mosca de la fruta, una de las mayores amenazas para la agricultura japonesa.

Sin embargo, durante una auditoría realizada en marzo por oficiales de cuarentena japoneses a una instalación de VHT ubicada en Rehmanpur (en el estado norteño de Uttar Pradesh), se identificaron brechas y fallas en las medidas de desinfección y fumigación. A raíz de este hallazgo, la Asociación de Protección de Plantas de Yokohama emitió una notificación oficial determinando que no se aceptará ningún cargamento de mango que cuente con certificación fitosanitaria emitida a partir del 25 de marzo de 2026. La suspensión se mantendrá vigente de forma indefinida hasta que las autoridades de Japón verifiquen que los estándares operativos han sido corregidos de forma satisfactoria.

Un escenario complejo para la industria india

Este revés comercial e institucional llega en un momento sumamente complejo para los exportadores de la India. Durante la presente temporada, la producción en regiones clave como Konkan (Maharashtra) ya venía registrando mermas productivas significativas y daños en los cultivos de la variedad Alphonso debido a intensas olas de calor.

A las dificultades climáticas en los campos se suman los desafíos logísticos globales que afectan al sector, caracterizados por el incremento en las tarifas de los fletes marítimos, la escasez de contenedores refrigerados y las demoras en las rutas comerciales derivadas de los conflictos geopolíticos en Medio Oriente.

Si bien Japón representa un porcentaje menor del volumen total de mangos que produce la India, se le considera un mercado estratégico y de alta gama debido a sus rigurosos parámetros de calidad y los elevados precios que los consumidores están dispuestos a pagar por fruta premium en los puntos de venta. Con este cierre temporal, los exportadores locales temen que la medida de “tolerancia cero” impuesta por Japón debilite la confianza internacional en sus sistemas de control e induzca a una fiscalización más severa por parte de otros mercados globales exigentes.

Fuente: Independent