Japón y Brasil aprueban el primer banano editado genéticamente que resiste la ‘oxidación’

La variedad de Tropic Biosciences, que utiliza tecnología CRISPR para evitar el pardeamiento, ya cuenta con luz verde en mercados que representan el 70% de la producción mundial.

Abril 13, 2026

El futuro de la industria bananera ha dado un paso gigante esta semana. Tropic Biosciences ha anunciado la obtención de aprobaciones regulatorias clave en Japón y Brasil para su banano editado genéticamente, una innovación diseñada para resistir el pardeamiento u oxidación.

Mientras que en Japón se ha autorizado su importación y venta, en Brasil la resolución permite no solo su comercialización, sino también su cultivo en suelo brasileño, consolidando al gigante sudamericano como un polo de adopción tecnológica para este cultivo.

Adiós al pardeamiento: La ciencia detrás del fruto

A diferencia de los organismos transgénicos (OGM) tradicionales, este banano se desarrolla mediante edición genética de precisión (GEiGS™), una técnica similar al CRISPR que no introduce ADN foráneo.

El mecanismo: Los científicos lograron “silenciar” el gen responsable de producir la enzima polifenol oxidasa (PPO), causante de que la fruta se ponga marrón al contacto con el oxígeno.

Los científicos lograron “silenciar” el gen responsable de producir la enzima polifenol oxidasa (PPO), causante de que la fruta se ponga marrón al contacto con el oxígeno. El resultado: La fruta mantiene su sabor, aroma y textura original, pero su pulpa permanece clara y apetecible por mucho más tiempo tras ser pelada o rebanada.

Impacto en la cadena de suministro y sostenibilidad

Esta innovación, reconocida por la revista TIME como uno de los mejores inventos de 2025, tiene beneficios directos para toda la cadena:

Reducción de mermas: Se estima que el desperdicio de banano en supermercados y hogares podría reducirse drásticamente al extender la vida útil del producto. Logística eficiente: Permite una mayor flexibilidad en el transporte y distribución de fruta procesada (ensaladas de fruta, snacks listos para consumir). Aceptación regulatoria: Al ser una edición que imita procesos naturales, la tecnología ha sido exenta de las regulaciones más estrictas de los OGM en países como EE. UU., Canadá, Filipinas y ahora Brasil.

Hacia la resistencia al Fusarium R4T

El éxito de este banano de oxidación retardada es solo el primer paso para Tropic Biosciences. La compañía ya trabaja en una variedad editada genéticamente resistente al Mal de Panamá (TR4), la enfermedad fúngica que amenaza con extinguir la variedad Cavendish a nivel global, con planes de lanzamiento para 2027.

Con estas aprobaciones, el banano editado ya tiene acceso a mercados que representan el 30% del consumo global, marcando un precedente para otros cultivos tropicales como el café y el arroz