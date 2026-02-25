Kiwi chileno proyecta alza de hasta 20% en exportaciones para 2026 y refuerza estrategia de calidad

El Comité del Kiwi llama a alinear volumen y estándar exportador para sostener la competitividad frente a una oferta global cada vez más exigente.

Febrero 25, 2026

El kiwi chileno se prepara para una temporada 2026 con mejores perspectivas productivas y comerciales. El Comité del Kiwi proyecta exportaciones de alrededor de 170 mil toneladas, lo que implicaría un crecimiento estimado entre 16% y 20% respecto del ciclo anterior.

Frutas de Chile reportó que las cifras fueron abordadas en un directorio ampliado del sector, en el que productores y exportadores analizaron el escenario internacional y coincidieron en que el aumento del volumen debe ir acompañado de una estrategia firme para asegurar la calidad.

Más fruta, pero con mayores exigencias

Desde el Comité subrayaron que el contexto internacional ofrece oportunidades para el kiwi chileno, especialmente ante ajustes productivos en otros orígenes. Sin embargo, recalcaron que el diferencial competitivo dependerá directamente de la condición de llegada, el sabor y la vida de poscosecha.

En esa línea, el programa sectorial contempla ajustes al Programa de Aseguramiento de Madurez (PAM), incorporando estándares más estrictos para sólidos solubles y materia seca. Entre los parámetros definidos se considera un mínimo de 6,2° Brix y 16% de materia seca, con adecuaciones según zona productiva.

El objetivo es garantizar una fruta con mejor desarrollo interno, mayor potencial de guarda y atributos organolépticos consistentes, factores determinantes para fidelizar mercados de alto valor.

Transferencia técnica y monitoreo en huertos

La estrategia 2026 también contempla fortalecer las herramientas de apoyo técnico y de monitoreo en campo, con énfasis en el manejo de la carga, la uniformidad de calibres y las decisiones de cosecha oportunas.

A través de plataformas de información y jornadas técnicas, el Comité busca reforzar la toma de decisiones basada en indicadores productivos y comerciales, reduciendo los riesgos asociados a fruta inmadura o de baja condición.

Consolidación de mercados estratégicos

En paralelo, el sector continuará profundizando su posicionamiento en destinos clave como India, Estados Unidos, México e Israel, mercados en los que el kiwi chileno ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.

En el mismo encuentro, Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, puso la expansión del kiwi en el contexto más amplio de la fruticultura nacional. Marambio proyectó que las exportaciones de fruta fresca chilena podrían alcanzar los US$10 000 millones para el año 2028, basado en la diversificación de ofertas y en una ventaja competitiva en calendarios productivos que permite colocarse en distintos periodos del año. Sin embargo, enfatizó que ese crecimiento debe estar acompañado de mejoras continuas en calidad, dado el nivel de exigencia de los mercados globales.

El mensaje central del sector es claro: el crecimiento en volumen proyectado para 2026 representa una oportunidad, pero su éxito dependerá de mantener estándares homogéneos y una fruta que responda a las crecientes exigencias de consumidores y retailers internacionales.