La nueva geografía de la palta: cómo cambia el mapa del negocio mundial

La expansión del consumo mundial de palta está impulsando una rápida transformación del negocio global. Nuevos polos productivos en América Latina están cambiando el equilibrio del mercado y obligando a los tradicionales exportadores a redefinir sus estrategias.

Marzo 13, 2026

Durante la última década, la palta se ha consolidado como uno de los productos más dinámicos del comercio frutícola global. El crecimiento sostenido del consumo —impulsado por tendencias de alimentación saludable y una mayor demanda en mercados como Estados Unidos, Europa y Asia— ha provocado una profunda transformación en el mapa productivo mundial, con la aparición de nuevos polos de producción y una competencia cada vez más intensa entre países exportadores.

México: el líder indiscutido del negocio

El liderazgo mundial continúa en manos de México, que sigue siendo el mayor productor y exportador de palta del planeta. El país produce entre 2,6 y 2,7 millones de toneladas al año, lo que representa cerca del 28% de la producción mundial.

Además, sus exportaciones superan los US$3.700 millones, consolidando su posición como el principal proveedor del mercado estadounidense. Gran parte de esa producción se concentra en el estado de Michoacán, donde las condiciones climáticas permiten cosechar durante gran parte del año, lo que constituye una ventaja clave frente a otros orígenes.

Perú: el crecimiento más acelerado del hemisferio sur

Uno de los actores que más han crecido en la última década es Perú. Gracias al desarrollo de grandes proyectos de irrigación en la costa y a una fuerte orientación exportadora, el país ha logrado expandir rápidamente su superficie plantada.

Actualmente, Perú produce cerca de 900 mil toneladas anuales de palta, lo que lo posiciona entre los principales productores del mundo. En términos comerciales, también se ha consolidado como el segundo exportador global, con envíos que superan los US$1.240 millones.

Europa es el principal destino de la palta peruana, aunque en los últimos años el país también ha aumentado su presencia en Estados Unidos y en mercados asiáticos.

Un actor en expansión

Otro país que ha ganado protagonismo en el mercado internacional es Colombia. En menos de una década, su industria ha experimentado un crecimiento significativo, impulsado por nuevas inversiones y condiciones climáticas favorables.

Actualmente, la producción colombiana alcanza cerca de 1,1 millones de toneladas, ubicándose entre los principales productores globales. Las plantaciones se concentran principalmente en regiones como Antioquia, Tolima y Caldas.

Si bien sus exportaciones todavía son menores que las de México o Perú, ya superan los US$300 millones y continúan aumentando a medida que nuevos huertos entran en plena producción.

Chile: experiencia y calidad en un mercado más competitivo

En este escenario, Chile mantiene un rol relevante en el comercio internacional, aunque con un crecimiento más moderado en los últimos años.

Las exportaciones chilenas de palta superan los US$290 millones, posicionando al país entre los principales proveedores globales. La industria nacional fue pionera en el desarrollo del negocio exportador en el hemisferio sur y cuenta con una larga experiencia productiva, así como con altos estándares de calidad.

Sin embargo, factores como la disponibilidad de agua, el aumento de los costos de producción y la creciente competencia internacional han limitado la expansión de la superficie en la última década.

Un mercado en expansión global

A nivel mundial, las proyecciones indican que la demanda de palta seguirá creciendo en los próximos años. El aumento del consumo en Estados Unidos, Europa y algunos mercados asiáticos está ampliando el alcance global de este producto.

Según estimaciones internacionales, el comercio mundial de palta podría alcanzar cerca de 4 millones de toneladas hacia 2034, con un valor de cerca de US$9.700 millones.

En este contexto, América Latina continuará siendo el principal polo de producción del mundo, concentrando cerca de dos tercios de la oferta global.

La nueva competencia entre orígenes

Más que un simple aumento de la producción, el negocio de la palta está entrando en una nueva etapa marcada por la competencia entre orígenes, la búsqueda de mayor eficiencia productiva y la apertura de nuevos mercados.

En ese escenario, factores como la logística, la sostenibilidad productiva, la disponibilidad de agua y la diversificación de destinos serán claves para definir qué países liderarán la próxima fase de crecimiento de una de las frutas más globalizadas del comercio agrícola.