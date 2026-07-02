La triple ruta del éxito: Rusia, la UE y el Cono Sur consolidan el liderazgo del banano ecuatoriano

El sector bananero de Ecuador consolida su liderazgo en los mercados internacionales gracias al dinamismo de sus principales destinos y a una sólida recuperación en las ventanas comerciales del hemisferio sur. La optimización logística y la sanidad vegetal sostienen el repunte de los envíos.

Julio 2, 2026

La industria exportadora de banano en Ecuador registra una sólida tendencia al alza en lo que va de la temporada, consolidando su posición como el principal proveedor global de la fruta. Este desempeño positivo ha estado fuertemente impulsado por un repunte en la demanda y una mayor fluidez comercial hacia tres bloques estratégicos: Rusia, la Unión Europea y las naciones del Cono Sur.

A pesar de los desafíos climáticos intermitentes y las complejidades logísticas globales en las rutas marítimas, los productores y exportadores ecuatorianos han logrado mantener la regularidad en sus despachos, respondiendo con eficacia a las altas exigencias de calidad e inocuidad alimentaria de los mercados de destino.

Dinamismo en los mercados clave

El comportamiento de los envíos refleja una diversificación comercial efectiva que ha permitido mitigar las fluctuaciones de precios en otras regiones:

Rusia: Se mantiene sólidamente como uno de los compradores individuales más relevantes para el banano ecuatoriano. Tras superar fricciones logísticas previas y optimizar las cadenas de pago y transporte, el flujo de cajas hacia este destino ha mostrado un dinamismo clave para sostener los volúmenes globales del sector.

Se mantiene sólidamente como uno de los compradores individuales más relevantes para el banano ecuatoriano. Tras superar fricciones logísticas previas y optimizar las cadenas de pago y transporte, el flujo de cajas hacia este destino ha mostrado un dinamismo clave para sostener los volúmenes globales del sector. Unión Europea: El bloque europeo continúa demandando fruta bajo estrictos estándares ambientales y de certificación social. La preferencia por el banano de Ecuador en las principales cadenas de supermercados se apalanca en la consistencia de su vida útil (shelf-life) y la calidad homogénea del producto.

El bloque europeo continúa demandando fruta bajo estrictos estándares ambientales y de certificación social. La preferencia por el banano de Ecuador en las principales cadenas de supermercados se apalanca en la consistencia de su vida útil (shelf-life) y la calidad homogénea del producto. Cono Sur: Mercados geográficamente más cercanos dentro de la región (como Chile y Argentina) han incrementado significativamente sus programas de importación, transformándose en una ventana comercial de gran valor por su estabilidad y menores tiempos de tránsito marítimo o terrestre.

Factores técnicos y desafíos logísticos

El crecimiento de las exportaciones se sostiene también gracias a un riguroso trabajo en el campo. Los productores locales han reforzado los controles fitosanitarios para proteger las plantaciones de amenazas críticas como el Fusarium Raza 4 Tropical (R4T) y la Sigatoka Negra, lo que garantiza la disponibilidad de fruta apta para exportación.

No obstante, desde los gremios exportadores ecuatorianos señalan que el sector se mantiene atento a la volatilidad de las tarifas de los fletes marítimos y la disponibilidad de contenedores refrigerados (reefers). La eficiencia logística y la capacidad de asegurar contratos de largo plazo con las navieras continúan siendo factores determinantes para asegurar la rentabilidad de la cadena y mantener la competitividad frente a otros competidores de Centroamérica y Filipinas.

El sector proyecta mantener este ritmo de envíos durante el segundo tramo del año, apostando por fortalecer las campañas de promoción internacional y consolidar los acuerdos comerciales vigentes que faciliten el acceso arancelario de la fruta ecuatoriana a más góndolas en el mundo.

Fuente: Freshplaza