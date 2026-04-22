La uva escasea en EE.UU.: qué hay detrás de una temporada atípica

Menores envíos desde Chile, lluvias en plena cosecha y cambios en la estrategia exportadora explican un mercado más ajustado y con precios en alza.

Abril 22, 2026

La menor disponibilidad de uva de mesa en los supermercados de Estados Unidos en las últimas semanas no es una percepción aislada. De acuerdo con información publicada en el newsletter más reciente de Sensonomic, los volúmenes de llegada desde Chile, principal proveedor en esta época del año, han caído de forma significativa, lo que ha generado un escenario de menor oferta y precios al alza.

Caída en los envíos desde Chile

Según el reporte, los arribos de uva chilena a Estados Unidos hasta el 18 de abril registraron una baja de 16%, mientras que los volúmenes exportados desde Chile hacia ese mercado hasta el 31 de marzo disminuyeron un 15% en comparación con la temporada anterior.

Uno de los principales factores detrás de esta contracción fue el impacto de las intensas lluvias en marzo en la zona central del país. Aunque las precipitaciones fueron variables según la ubicación, en algunos sectores alcanzaron niveles que impidieron realizar labores clave para preparar la fruta para la cosecha.

Las estaciones pluviométricas registraron acumulaciones especialmente altas en San Fernando (124 mm), Curicó (95 mm) y Talca (60-65 mm), mientras que en Rancagua y zonas más al norte las lluvias fueron considerablemente menores.

Menor aporte de otras regiones y cambios en los destinos

El informe también destaca un desempeño más débil en otras zonas productoras del país. Hasta el 31 de marzo, los envíos desde Atacama cayeron un 82% interanual, mientras que desde Coquimbo la baja fue de 9%.

A esto se suman cambios en los patrones de exportación. Chile aumentó sus envíos a Países Bajos (+50%) y a Canadá (+28%), mientras que redujo sus despachos a China (-16%). Parte de este ajuste se debería a oportunidades comerciales en Europa, tras la terminación anticipada de la oferta sudafricana.

El rol de Perú en la dinámica del mercado

La menor disponibilidad en Estados Unidos también se vio acentuada por la estrategia exportadora de Perú, que concentró sus envíos al inicio de la temporada. En ese momento, los precios eran más atractivos, especialmente para las variedades blancas sin semilla, tras el fin anticipado de la temporada en California.

Como resultado, los arribos desde Perú alcanzaron su peak a comienzos de enero, dejando menores volúmenes disponibles para febrero y marzo.

Mayor escasez de uva blanca

El desbalance varietal también está incidiendo en el mercado. Actualmente, la escasez es más pronunciada en uvas blancas sin semilla que en rojas. Hasta el 18 de abril, la relación de envíos desde Chile fue de aproximadamente 1,25:1 a favor de las blancas, por debajo del 1,5:1 registrado en Perú.

Además, Chile suele incrementar los envíos de uva roja en la parte final de la temporada, mientras que la oferta de blancas ya habría alcanzado su peak antes de la entrada en vigencia de estándares más exigentes en Estados Unidos a partir del 10 de abril.

Precios al alza en todas las categorías

La consecuencia directa de esta menor oferta ha sido un aumento generalizado en los precios, con especial fuerza en la uva blanca sin semilla. Según el reporte de Sensonomic, hasta el 18 de abril los precios en mercados mayoristas eran en promedio US$ 14,75 por caja superiores en blancas y US$ 8,07 más altos en rojas respecto a la temporada anterior.

En tanto, los precios en origen también subieron, aunque en menor magnitud: aproximadamente US$ 8,93 por caja en blancas y US$ 4,61 en rojas.

Información y trazabilidad en un mercado volátil

En este contexto de alta volatilidad, el análisis destaca el rol de plataformas de información como Sensonomic. Para los exportadores, permite respaldar la disponibilidad de fruta seca y de alta calidad, mientras que para los importadores entrega mayor visibilidad sobre la oferta existente, facilitando la continuidad de los programas comerciales y evitando quiebres de stock.