Las exportaciones brasileñas de naranjas de mesa caen mientras Egipto gana terreno

El gigante sudamericano pierde competitividad en el sector de fruta fresca frente al crecimiento de rivales como Egipto y Sudáfrica. Mientras su industria procesadora absorbe casi toda la fruta para jugo, el mercado doméstico de mesa debe recurrir a las importaciones.

Julio 14, 2026

Aunque Brasil se mantiene indiscutiblemente como el mayor productor y exportador de jugo de naranja del mundo, su posición en el mercado global de la fruta fresca (naranja de mesa) experimenta un notable debilitamiento. Un reciente informe de la Asociación Brasileña de Productores de Cítricos de Mesa (ABCM) y CitrusBR revela un drástico retroceso en los envíos de naranja fresca al exterior, en un momento donde la demanda internacional se desplaza cada vez más hacia el consumo de fruta al natural.

¿Por qué Brasil exporta jugo pero no naranjas de mesa?

La respuesta a esta paradoja radica en la extrema especialización de la cadena citrícola brasileña. La estructura de producción del país está diseñada casi en su totalidad para abastecer a las grandes plantas procesadoras de jugo concentrado y congelado (FCOJ) y jugo fresco (NFC). Este modelo industrial ofrece a los agricultores contratos a largo plazo y una compra garantizada de su producción, lo que reduce drásticamente el riesgo comercial en comparación con las exigencias del mercado de fruta fresca de exportación.

Para exportar naranja de mesa se requiere una logística de frío impecable, un cuidadoso proceso de selección cosmética (empaque en packing houses) y un estricto cumplimiento de estándares estéticos de color, tamaño y piel sin imperfecciones. Para la mayoría de los productores brasileños, resulta mucho más sencillo y rentable entregar la fruta directamente a la industria del jugo, donde la apariencia externa no tiene ninguna relevancia, que invertir en la compleja infraestructura que exige el mercado fresco internacional.

El desplome de los envíos frescos y el avance de Egipto

De acuerdo con las cifras de la ABCM, las exportaciones brasileñas de naranja de mesa sufrieron un desplome estructural en las últimas décadas, pasando de cerca de 835.000 cajas (de 40,8 kg) en el año 2010 a una estimación de apenas 140.000 cajas para la temporada 2026. Esta cifra es insignificante para un mercado mundial de fruta fresca que mueve alrededor de 300 millones de cajas anuales.

El espacio cedido por Brasil ha sido capitalizado de manera agresiva por otros orígenes. Países como Egipto y Sudáfrica expandieron con fuerza sus exportaciones mediante una agresiva estrategia de apertura de mercados, la negociación de acuerdos arancelarios favorables, el establecimiento de protocolos fitosanitarios y la introducción constante de nuevas variedades adaptadas a la demanda de los consumidores.

A nivel interno, los exportadores brasileños de fruta de mesa enfrentan serias trabas estructurales que limitan su competitividad internacional, entre las que destacan:

El elevado costo de la financiación agrícola.

Cuellos de botella logísticos y falta de eficiencia en la infraestructura portuaria.

La fuerte volatilidad en los tipos de cambio.

Problemas sanitarios como el avance del greening en las principales zonas citrícolas de São Paulo.

Incluso en regiones como Petrolina, que despiertan gran interés por encontrarse fuera de la zona de afectación de plagas, las condiciones de calor extremo representan un obstáculo adicional, ya que afectan el color de la piel de la fruta, un atributo clave exigido por los exigentes mercados europeos.

De exportador a importador neto de fruta fresca

La falta de competitividad local no solo frena la salida del producto, sino que ha convertido al propio Brasil en un destino atractivo para las naranjas importadas durante su ventana de contraestación (de diciembre a abril). Para este 2026, se proyecta que las importaciones brasileñas de naranja de mesa alcancen los 1,3 millones de cajas para cubrir el consumo doméstico.

El gran ganador de este flujo comercial es Egipto, que gracias al Tratado de Libre Comercio vigente con el Mercosur desde 2017 (que elimina el arancel de importación), ha desplazado a España como el principal proveedor del mercado brasileño con una oferta de excelente calidad y precios altamente competitivos.

El sector citrícola brasileño se encuentra en una encrucijada donde centrarse únicamente en la industria del jugo puede terminar por asfixiar el negocio de la fruta fresca. Los líderes y representantes del sector coinciden en que para recuperar la cuota de mercado perdida y defender el consumo local frente a la agresiva competencia egipcia, es urgente fomentar la inversión privada y pública en el desarrollo de nuevas variedades, optimizar la cadena logística nacional y agilizar la firma de nuevos acuerdos comerciales internacionales.