Los nuevos rumbos de la manzana de exportación chilena

José de la Cerda, experto asesor en manzanas comparte el estado actual de la industria chilena y sus perspectivas para el futuro.

23/09/2025



Por: Sebastián Ramírez

Durante una temporada en la que se proyecta un incremento del 13% en las exportaciones, las manzanas chilenas se posicionan como un proveedor confiable desde el hemisferio sur hacia los principales mercados globales.

Durante 2024, Chile fue el segundo proveedor de manzanas a Europa, superado solo por Sudáfrica , superando las 98 mil toneladas, siendo el país que más incrementó sus exportaciones con un aumento del 27%.

A nivel global, el volumen exportado por Chile alcanzó las 556 mil toneladas en 2024, con un valor FOB de 594 millones de USD.

En Estados Unidos, Chile sigue siendo el principal proveedor de manzanas desde el hemisferio sur. Según el Anuario de Mercado 2025 de iQonsulting, el país exportó casi 25 mil toneladas de manzanas en 2024. Esto representó una caída del 46% en comparación con el año anterior, principalmente debido al gran volumen que ofreció el mercado local.

En total desde el hemisferio sur, los arribos a EE.UU. disminuyeron un 42%, llegando a tan solo 45 mil toneladas, lo cual es parte de una tendencia a la baja que ya se venía observando hace un tiempo.

Según explica el reporte, la principal razón de la disminución es la abundante oferta interna de Estados Unidos, provocando un alza significativa en los stocks, lo cual puso presión en los precios y “redujo el atractivo del mercado para la exportación”.

Sin embargo, considerando todos los proveedores de manzanas a EE.UU., Chile se posiciona en el segundo lugar, por detrás de Canadá, con una participación del 33%. Es importante considerar que del total de manzanas disponibles en EE.UU., la oferta local representa el 98% y las importaciones tan solo un 2%.

Arribos a EE.UU. por variedad

La manzana Honeycrisp se posicionó por primera vez como la principal variedad exportada a este destino, con una participación del 39%, superando a la variedad Gala con un 25% de participación.

“La producción de Honeycrisp en Chile ha crecido en los últimos años, con un fuerte enfoque en el mercado estadounidense debido a sus características organolépticas altamente valoradas por los consumidores de EE.UU., como su crocancia y el equilibrio entre acidez y dulzura”, indica el anuario de iQonsulting.

Latinoamerica, el mercado principal

El primer destino de las manzanas chilenas son otros países latinoamericanos, principalmente Brasil. En 2024, el país importó más de 112 mil toneladas de manzanas chilenas. Las mejoras en condiciones regulatorias y la mayor demanda de fruta chilena generaron un incremento del 114% en las importaciones de manzanas chilenas a Brasil.

Los envíos a Colombia también incrementaron un 16% en 2024, alcanzando las 75 mil toneladas.

Dentro de toda la región, las exportaciones alcanzaron 330 mil toneladas, un incremento del 27% y representando el 60% de todas las exportaciones de manzana chilena al mundo.

Estado actual de la industria según los expertos

Según el asesor experto en manzanas, José de la Cerda, el estado actual de la industria es de una “cautelosa esperanza” durante en este “renacer” de la manzana chilena, pues aunque contando la pasada temporada 2024-25 ya se acumularían 3 años con precios bastante competitivos, está la sensación que, si no se hacen las cosas como debieran hacerse a todo nivel, se puede volver a niveles de rentabilidad prepandemia de no más de USD 0,1-0,15 / Kg embalado a productor.

En cuanto a los desafíos principales de la industria, de la Cerda indicó que radican en la necesidad de una mayor eficiencia en la productividad de los huertos, ya sea aumentando producciones y/o bien disminuyendo los recursos utilizados, pero sin afectar la calidad y condición de la fruta.

“También, y según se pueda hacer, se debe considerar el recambio varietal con nueva genética, y diseños de huertos más modernos que permitan un mayor potencial de rentabilidad a futuro”, explicó el asesor.

En Chile aún hay huertos que producen clones de la variedad Gala que ya no producen la cantidad y calidad que los mercados requieren. Además, se debe tener en cuenta que la barrera de entrada para los nuevos huertos es alta. Según de la Cerda, la inversión rondaría por lo menos los USD 20,000/ha en plantación y puede llegar a USD 100,000/ha hasta que se cumpla el retorno del proyecto.

La especialización de la industria

De la Cerda fue enfático al decir que la industria de la manzana de exportación no ha crecido en el último tiempo, sino que más bien se ha especializado y naturalmente “limpiando” de fruta que ya no tiene cabida en las empacadoras. “Esta fruta aún tiene cabida en el mercado interno y la agroindustria donde por fortuna absorben esa oferta a precios bastante atractivos hoy en día”, dijo.

De igual forma, aseguró que el desarrollo técnico se está enfocando más hacia los proyectos de nuevas plantaciones, con portainjertos presentes en Chile como son los de la serie Geneva, con genética nueva (no necesariamente variedades nuevas, sino clones mejorados de las ya presentes, particularmente en Galas) con diseños modernos y con prácticas fáciles, que permitan entradas en producción con volúmenes altos, y así poder llegar a 180-200 T/ha acumuladas a la 5° hoja.

¿Qué proyecciones tienen para la siguiente temporada?

El asesor explicó que para esta temporada las proyecciones debieran continuar por la senda de la búsqueda de fruta calibre medio, con altos niveles de color de cubrimiento intensos, que es lo que más paga el mercado. Hasta el momento se ha dado un patrón de brotación/floración más o menos parecido a la temporada pasada, en cuanto al cumplimiento de las necesidades de frío, pero con una primavera más bien fría, con pulsos de calor que provocan aceleramientos en los estados fenológicos, pero que podrían afectar una cuaja homogénea.

“En ese sentido, hoy en día se debe estar bien atento a las condiciones para todo lo que vendrá en cuanto al ajuste de carga química en general”, indicó de la Cerda.

La posición de Chile en comparación con otros productores mundiales de manzanas

Con la pandemia hubo cierto reordenamiento en la oferta de manzana a nivel mundial. De la Cerda explicó que, como se mencionó anteriormente, mercados como USA y EU están teniendo cada vez más una alta capacidad de autoabastecimiento durante casi todo el año, lo que ha dejado a Chile como un país para llenar góndolas sólo cuando sus stocks escasean.

“No competimos por calidad, sino por precio. Además, está la tendencia cada vez mayor de consumir lo local, bajando así la huella de carbono, por lo que la manzana ya no navega grandes distancias con los volúmenes que se manejaban hasta el 2020-2022”, dijo.

En ese escenario, Chile con su actual volumen de producción ha encontrado en LATAM su mercado natural y más lógico, aunque también cada vez más exigente, lo que ha permitido obtener mejores precios, y no necesariamente porque los fletes sean más baratos.

Adicionalmente, a nivel de productores, los costos que se manejan son muy competitivos respecto de otras zonas como USA, EU, Australia o NZ y con altas producciones brutas/ha. Últimamente se ha notado que la producción chilena de manzanas se está quedando en “menos manos” y más especializadas, manzaneros de siempre, lo que puede proyectarse como que este rubro continuará estable o con un suave crecimiento, pero esperamos con mayor productividad y resguardos para no volver a caer en los errores ya cometidos.

“La manzana ya debiera saber navegar en aguas turbulentas. Esperemos que sea así”, concluyó el experto.