Lycorma delicatula se expande en EE.UU: plaga invasora amenaza viñedos y frutales en al menos 14 estados

La mosca linterna manchada, una plaga invasora originaria de Asia, continúa expandiéndose en al menos 14 estados de Estados Unidos, afectando cultivos clave y activando medidas de vigilancia y control ante su impacto en la agricultura y los ecosistemas.

Febrero 16, 2026

La mosca linterna manchada (Lycorma delicatula), un insecto invasor originario del este de Asia, continúa expandiéndose en Estados Unidos y representa una amenaza creciente para la agricultura y los ecosistemas del país. Detectada por primera vez en el condado de Berks (Pensilvania) en 2014, la plaga se ha establecido y extendido en al menos 14 estados del noreste y del Atlántico medio, generando alarma entre productores, agencias ambientales y autoridades sanitarias federales y estatales.

La especie se alimenta de la savia de una amplia gama de plantas —incluyendo viñedos, manzanos, árboles de arce y una gran cantidad de frutales— debilitándolas, reduciendo su productividad y haciéndolas más susceptibles a enfermedades secundarias. Además, cuando se alimenta, excreta una sustancia azucarada denominada “honeydew” que favorece el crecimiento de moho negro, lo cual puede afectar la fotosíntesis y la salud general de los cultivos.

Impactos en la agricultura y economía rural

La presencia de la mosca linterna manchada preocupa especialmente en regiones donde la viticultura, la producción de manzanas y otros cultivos frutales son pilares económicos. Según investigadores, si no se implementan medidas eficaces de contención y manejo, las pérdidas económicas en sectores como el del vino y la fruta podrían ser significativas. Estudios en estados como Nueva York han alertado sobre posibles impactos millonarios en la producción de uvas si la plaga no se controla de forma proactiva.

Además de las pérdidas directas en la producción agrícola, los costes asociados con la gestión, el monitoreo y las prácticas de control aumentan las cargas financieras para los productores y las agencias gubernamentales.

Medidas de vigilancia y control

Frente a la expansión de esta plaga, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y su servicio APHIS han intensificado las acciones de vigilancia en zonas urbanas y rurales, estableciendo cuarentenas en áreas afectadas y promoviendo campañas públicas para la detección temprana.

Las autoridades han instado a los agricultores, transportistas y al público en general a revisar vehículos, maquinaria agrícola y objetos que puedan transportar los insectos o sus huevos — ya que estos pueden adherirse a superficies no vegetales — y a reportar cualquier avistamiento a las agencias competentes.

Asimismo, se promueve la educación comunitaria para identificar y eliminar manualmente los insectos y las masas de huevos, además de la aplicación localizada de medidas de control que incluyen insecticidas en zonas críticas y la eliminación de especies hospederas invasoras como el tree of heaven (Ailanthus altissima).

Retos futuros y cooperación

La rápida expansión de la mosca linterna manchada ilustra los desafíos que enfrentan los sistemas agrícolas frente a las especies invasoras. La plaga no solo amenaza cultivos de alto valor económico, sino que también afecta la salud de bosques y espacios naturales, complicando los esfuerzos por mantener ecosistemas saludables y productivos.

Especialistas señalan que la cooperación entre los distintos niveles de gobierno, la investigación continua sobre métodos de control más eficaces y sostenibles, y la participación activa de productores y comunidades serán factores clave para minimizar el avance de la plaga en el futuro.