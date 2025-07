Maíz: Efectos climáticos, siembra y fertilización

Recomendaciones para lograr los

mejores resultados con el cultivo.

El maíz es un cultivo para grano que se desarrolla desde la región Metropolitana hasta el Bío Bío. Los maíces para silo, en tanto, se encuentran desde la región de Aconcagua hasta Los Lagos y su uso principal está asociado a los predios que cuentan con producción lechera. Es por esta razón que alrededor del 70% de la superficie para silo se desarrolla en las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Sin embargo, cualquiera sea el destino de los cultivos de maíz es necesario considerar los aspectos climáticos, especialmente aquellos que refieren a las temperaturas, las heladas y la luminosidad. Por otra parte, las distintas variables involucradas en la labor de siembra resultan fundamentales para el buen resultado que obtengan los cultivos. En este sentido, sería importante elegir una adecuada fecha de siembra para enfrentar de mejor manera las bajas temperaturas iniciales y escapar al máximo de las heladas. Otros aspectos como la calidad de la semilla, la profundidad de siembra y la cama de semilla ayudarán a obtener un cultivo más vigoroso, lo que junto a una correcta distribución de semillas y una adecuada población de plantas favoreceеrán el crecimiento de las plantas y un mejor aprovechamiento de la luz.

ASPECTOS CLIMÁTICOS

Temperaturas

Los niveles de temperatura para el cultivo del maíz en Chile son buenos, aunque, si nos remitimos a las altas temperaturas, cabe señalar que éstas han ido en aumento en los últimos cinco años, generando olas de calor que han llegado a afectar a las plantas en su crecimiento (Figura 1). Si bien el maíz obtiene sus mejores rendimientos en climas templados, es más cultivado en zonas de climas tropicales y especialmente subtropicales. En la Figura 1 se presentan los diferentes rangos de temperatura relacionados con la sobrevivencia y el crecimiento de las plantas de maíz.

Con temperaturas iguales o próximas a 10° C en el suelo, el proceso de germinación transcurre lentamente y puede afectar tanto el porcentaje de germinación como la uniformidad de la emergencia. Además, se ven limitados el crecimiento de las plántulas/plantas y la formación y el crecimiento de las raíces. afectando la nutrición del cultivo.

Para medir la temperatura al momento de la siembra es necesario usar un termómetro de suelo. Dicha temperatura no debería ser menor de 12,5° C. Por otra parte, temperaturas inferiores a 11° C en el suelo y menores a 6° Cen el ambiente aéreo, pueden producir una coloración violácea o amarilla en las hojas durante los primeros estados de desarrollo. Esta anomalía variará en intensidad dependiendo de la variedad, del nivel alcanzado por las temperaturas mínimas y de las temperaturas máximas que ocurran durante el día. Mientras más elevadas sean las temperaturas, especialmente por sobre los 20° С, mayorserá la intensidad del problema.

En caso de presentarse heladas puede producirse la muerte de las plantas o presentarse daños severos. Temperaturas inferiores a 0° C cuando las plantas tienen entre una y cuatro hojas pueden dañar parcial o totalmente el follaje, dependiendo de la intensidad de la helada. De cualquier modo, considerando que el punto de crecimiento de las plantas hasta el estado de cuatro hojas se encuentra bajo el suelo, aunque las plantas pierdan totalmente el área foliar, pueden rebrotar. Si una helada afecta a plantas de una hoja y dicha hoja muere, las plantas rebrotarán con rapidez produciéndose un efecto menor sobre el rendimiento. Plantas de dos hojas, en cambio, se verán más afectadas si pierden su área foliar, produciéndose una baja de mayor importancia.

En plantas de tres a cuatro hojas que pierdan totalmente el follaje, la recuperación será mucho menor, afectándose en gran medida el crecimiento y rendimiento de las plantas. Heladas tardías, en tanto, que ocurren ocasionalmente, pueden afectar plantas de 6 a 8 hojas o más y producir severos daños en el follaje.

La tasa de crecimiento se incrementa directamente con la temperatura a medida que ésta aumenta desde los 18° C a los 30° C. Un régimen térmico con temperaturas medias en torno a los 18-20° C en los primeros estados vegetativos, y de 22-23° desde prefloración en adelante puede considerarse como óptimo.

A partir de prefloración, las plantas crecen en su óptimo con temperaturas de 29 a 30°C, y relativamente bien, pero en menor medida hasta los 32°C. Por otra parte, temperaturas de 35° Co más -de producirse en algún día en particular- no causan en general problema, pero si ocurren en días consecutivos generando olas de calor, podrían afectar el adecuado funcionamiento de las plantas e incidir negativamente en la polinización y fecundación de los granos.

Luminosidad

Es un factor determinante en los rendimientos del maíz. Días nublados durante los estados iniciales de desarrollo, especialmente si van acompañados de condiciones frías y húmedas, provocan una restricción en la absorción de nutrientes y déficit en el crecimiento. En tanto, la radiación interceptada por las plantas durante las etapas de prefloración, floración y llenado de granos se relaciona con el número y peso de los granos. Para mejorar la condición lumínica es importante contar con híbridos que presenten un buen ángulo de inserción de hojas, no excederse en las poblaciones recomendadas, lograr una buena distribución de las plantas y, si es posible, disponer las hileras de plantas en dirección norte-sur.

Suelos

El maíz es un cultivo exigente en condiciones de suelo y que se ve afectado en gran medida por la compactación. Para expresar altos niveles de rendimiento es fundamental tener por lo menos 45 cm de suelo completamente descompactados. Los suelos con mayor contenido de arcilla, si bien son más fértiles y potencialmente más rendidores, muchas veces no logran expresar altos rendimientos debido a los importantes niveles de compactación que presentan por debajo de los 25-30 cm. Esto impide el buen crecimiento del sistema de raíces y afecta significativamente los rendimientos. Niveles de pH inferiores a 5,6 afectan progresiva y significativamente los rendimientos, siendo indispensable, en esas condiciones, realizar una labor previa de encalado.

Respecto de las propiedades físicas del suelo, lo más importante es que este disponga de una buena porosidad. Para ello, es fundamental, más allá de las características que presente cada suelo, que la preparación considere como objetivo principal una labranza vertical profunda (50 cm) que permita un buen nivel de aireación en el perfil.

Los aumentos de rendimiento se logran principalmente a través de la aireación del suelo, alterando él o los horizontes compасtados. Una cantidad suficiente de aire oxigenado en profundidad permitirá que las raíces tengan acceso al agua subterránea y favorecerá una activación de la fertilidad del suelo en el perfil, lo que junto al mayor crecimiento del sistema de raíces redundará en una mayor absorción de nutrientes.

Foto 2. Las lombrices transitan por el suelo creando canalículos que las raíces aprovechan para crecer. Circulan, incluso, en condiciones de saturación, aireando los suelos.



La porosidad del suelo también puede ser incrementada a través de la incorporación de rastrojo, aspecto que debe señalarse como muy importante por este y otros beneficios, como es el caso del aporte de nutrientes y de la generación de lombrices (Foto 2). Esto adquiere aún más relevancia al ser el rastrojo parte de lo que el agricultor produjo; por lo tanto, no tiene ningún costo para él, a diferencia de productos como el guano o el humus que, si bien constituyen muy buenas opciones tienen un valor económico relativamente alto.

En el Cuadro 1 se presentan los factores ambientales que tienen mayor impacto en distintas etapas de desarrollo del maíz.

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SIEMBRA

Al momento de elegir el híbrido a utilizar resulta fundamental realizar evaluaciones a nivel de campo, para así seleccionar el más adecuado a cada realidad de clima y de suelo. La precocidad y el potencial de rendimiento del híbrido son los aspectos más importantes. En caso de que se haya presentado infestación con carbones en el cultivo de maíz anterior será prioritario seleccionar un híbrido más tolerante a dichas enfermedades. Y si el carbón presente fuera carbón de la panoja debería utilizarse un desinfectante de semillas que permita minimizar el nivel de infestación. Por otra parte, híbridos de igual precocidad pueden presentar distinta velocidad de secado de los granos, lo que también es un aspecto a considerar para la elección del híbrido.

FACTORES A CONSIDERAR AL EFECTUAR UNA SIEMBRA DE MAÍZ

Foto 3. El uso de arado subsolador resulta fundamental para descompactar los suelos o romper pies de arado.

a) Preparación de la cama de raíces (Foto 3): eliminación de pie de arado, si lo hubiera, y máxima descompactación del perfil del suelo. Subsolar preferentemente en otoño antes de las lluvias, o, como segunda opción, a principios de la primavera, si las condiciones de humedad en el suelo son razonables. Al haber más humedad de la necesaria para que el subsolado quede bien, debe considerarse la posibilidad de hacer una segunda pasada en forma sesgada, para lograr un movimiento más completo del suelo.

b) Calidad de la semilla: al comprar semilla debe considerarse que tenga un 93% o más de germinación, alto vigor en frío y un calibre uniforme.

c) Aplicación de insecticida a la semilla para control de gusano del maiz (Delia platura) y de gorgojo argentino (Listronotus bonariensis).

d) Aplicación de fungicida a la semilla que tenga efecto sobre el carbón de la panoja.

e) Preparación de la camade siembra: nivel adecuado de mullimiento en los primeros 10 cm.

f) Humedad del suelo al momento del último rastraje y de la siembra: friable en los primeros 10 cm, a menos que se opte por una siembra en seco o se siembre en camellones y se riegue a continuación. Si se cuenta con riego por pivote y el suelo está seco o tiene pоса humedad, es posible realizar un riego de presiembra o bien sembrar con esa poca humedad y dar riegos inmediatamente a continuación de la siembra.

g) Temperatura del suelo: este es un factor determinante. La siembra no debe iniciarse antes de que los suelos alcancen los 12,5°C, que corresponden a la temperatura mínima óptima.

h) Ajuste de las guías de la sembradora para mantener la distancia entre hileras después de cada reingreso de la máquina al potrero.

i) Velocidad de siembra con sembradoras neumáticas tradicionales: no mayor a 4 km/ hora en suelos pedregosos o más terronudos, y de 5 hasta 6 km/hora en suelos parejos y bien mullidos.

j) Determinar la cantidad de semillas a botar para obtener poblaciones a cosecha de siete a ocho plantas por metro lineal, dependiendo de las condiciones de clima y de suelo.

k) Elementos minerales, productos fertilizantes y dosis de los distintos nutrientes a aplicar. El análisis de suelo es la herramienta válida para determinar la fertilización.

l) Localización de las mezclas fertilizantes en la siembra: 5 a 8 cm a un lado de la hilera de semilla y l a 2 cm bajo la profundidad de siembra.

m) Profundidad de siembra: entre 4 y 6 cm, dependiendo de la preparación del suelo, del tipo de suelo,y de la humedad del suelo al momento de la siembra. En caso de contar con riego por pivote, la profundidad recomendable sería de 2,5 a 3,5 cm.

Foto 4. Profundidades de siembra de 6 cm o algo más sólo deben considerarse en suelos faltos de humedad o muy terronudos; lo ideal es 4,5 a 5 cm. Además, la semilla debe quedar bien presionada en el suelo para asegurar la germinación.



n) Verificar el funcionamiento de la sembradora: chequear permanentemente la cantidad de semillas por metro lineal, su distribución, la profundidad de siembra, la ubicación de los fertilizantes y que la semilla esté en íntimo contacto con el suelo (Foto 4).

POBLACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS

Es fundamental realizar ensayos para definir las poblaciones a recomendar para los distintos híbridos, considerando siempre las condiciones de clima y suelo de cada lugar. Para lograr las poblaciones óptimas es necesario incrementar la cantidad de semilla respecto de la población que se requiere. En general, debe considerarse entre un 5% y 15% más de semilla, dependiendo de su porcentaje de germinación y vigor, de la fecha de siembra y del mullimiento del suelo.

Para alcanzar los mejores resultados y lograr las poblaciones recomendadas es fundamental, además, obtener una buena distribución de la semilla. Cada unidad debe quedar lo más equidistante posible respecto de la que la antecede y de la que le sigue.

PROBLEMAS MÁS FRECUENTES EN LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS

Problemas en el sistema distribuidor de semilla.

Desgaste o problemas de tensión de la cadena de los piñones.

Mal ajuste del selector de calibre.

Diámetro de los orificios de los discos inadecuado para el calibre de la semilla.

Falla del vacío o de regulación de la succión para sujetar la semilla en los discos.

Desgaste o modificación de las zapatas.

Cama de semilla terronuda.

Velocidad de siembra excesiva.

Cabe agregar que también pueden realizarse siembras de maíz en camellones. Este tipo de siembra se recomienda en suelos pesados o muy compactados que no se subsolan o no son adecuadamente subsolados y en los que la cama de semilla queda muy terronuda. Al sembrar en camellones (Foto 6) aumenta la profundidad efectiva de suelo que pueden explorar las raíces y al hacerlo en otoño los terrones se van deshaciendo, especialmente por efecto de las heladas. Otras ventajas del sistema de siembra en camellones son las que se indican a continuación:

Evitar el riego de presiembra, regando por surcos a medida que avanza la siembra.

Se puede sembrar anticipadamente.

La profundidad de siembra puede ser algo menor.

Se minimizan las posibilidades de encostramiento.

Se evita el daño a las plantas por la labor de surqueadura.

Se obtiene la madurez de cosecha con algunos días de anticipación.

Foto 6. La siembra en camellones puede recomendarse bajo las condiciones que se señalan en el texto.



FERTILIZACIÓN

La fertilización del cultivo debe considerar los elementos minerales que se requieran y en las cantidades adecuadas para una correcta nutrición de las plantas y maximizar así el crecimiento y rendimiento del maíz. Para ello, deben usarse mezclas de fertilizantes que contemplen distintos productos y en las proporciones requeridas, según el contenido inicial de cada elemento en el suelo y de sus propiedades físicas y químicas.

En general, no debe considerarse el uso de las mezclas comerciales estándar que se encuentran disponibles en el mercado, las cuales rara vez se adecúan a los requerimientos particulares de cada productor.

Las propiedades físicas del suelo influyen notablemente en la capacidad que presente el sistema radical de las plantas para absorber los nutrientes que se encuentran disponibles. La aireación, la infiltración, el drenaje, la estructura y la resistencia que ejerza el suelo al crecimiento de raíces son fundamentales en la respuesta de las plantas a la fertilización.

El análisis químico del suelo, en tanto, resulta fundamental para determinar el contenido de los distintos elementos minerales, pudiendo así conocerse las limitaciones nutricionales que existen para el cultivo y los requerimientos de fertilización. Para definir la dosis de los distintos elementos deben considerarse, además, las condiciones físicas del suelo y el rendimiento que se espera obtener en el cultivo.

El suministro de nutrientes por parte del suelo se relaciona con la textura, ya que mientras mayor es la fracción de partículas finas (arcillas), considerando un buen drenaje, mayor será la capacidad de intercambio de cationes y por lo tanto, la reserva mineral del suelo.

Para la toma de muestras de un suelo se requiere tomar 15 a 20 submuestras de los primeros 20 cm del perfil por cada unidad homogénea de suelo. Si el potrero es desuniforme y existen sectores con distintas características deben muestrearse por separado, para ser analizados en forma independiente.

Los parámetros que, como mínimo, deben solicitarse para un análisis químico de suelo son los siguientes:

Macroelementos: N, P. K, S

Microelementos: B, Zn, Mn, Fe, Cu

PH, materia orgánica y salinidad

Suma de bases o cationes de intercambio: Ca, Mg, Na y K

Capacidad de intercambio catiónico (CIC)

El nitrógeno, el fósforo y el potasio son los elementos que normalmente consideran los productores para fertilizar. En una cantidad no menor de suelos, el fósforo y/o el potasio se encuentran en niveles altos o suficientes, por lo que sólo deben agregarse dosis de mantenimiento (50 a 60 kg de P₂O y/o de K.O). El azufre, en tanto, debido a los bajos contenidos de materia orgánica que básicamente tienen los suelos de Chile, debería agregarse en una dosis de 20 a 30 kg/ha.

Respecto del nitrógeno, en suelos regados por surco debe considerarse su aplicación en dos partes: la primera en la siembra formando parte de una mezcla con otros elementos en la que debería recomendarse alrededor de un 25% de la cantidad total de nitrógeno por hectárea, y la segunda, en el estado en que las plantas de maíz presentan cinco hojas, en la que debe distribuirse el resto de la dosis a través de un cultivador abonador.

El fósforo debe aplicarse en su totalidad enla siembralocalizandola mezelaa 5 cmde lalínea de siembra y 1 cm por debajo de ella (Foto 7). En general, las mezclas deberían considerar un máximo de 60 kg de nitrógeno amoniacal, para que el fósforo, que es clave en la formación y crecimiento inicial de las raíces y que es muy poco móvil, pueda ser absorbido rápidamente desde que la plántula emerge.

Foto 7. La semilla se ve bien presionada en el suelo, lo que favorece su germinación y una emergencia vigorosa de la plántula.



En el caso del potasio, si la cantidad que se requiere es menor de 80 kg/ha de K₂O puede recomendarse todo en la siembra formando parte de la mezcla fertilizante, mientras que, si fuera mayor de lo señalado debería aplicarse en dos partes: 1/3 o la mitad antes de la siembra, aplicándolo con trompo, y el resto en la mezcla fertilizante a través de la sembradora.

En cuanto al magnesio, se debe aplicar de 0 a 30 kg/ha en función del contenido que indique el análisis de suelo. Entre los microelementos, es importante conocer los niveles de boro y de zinc, debiendo aplicarse cuando los niveles que se presenten en el suelo sean menores a 1,2 partes por millón.

Las mezclas físicas de fertilizantes corresponden a una combinación de distintos productos (por ejemplo: urea + fosfato de amonio + muriato de potasio + yeso). A partir de este tipo de mezclas se produce una heterogeneidad no menor en el tamaño de los granos de los fertilizantes que la integran, generándose una distribución desuniforme de los nutrientes en el suelo.

Existen también mezelas químicas de fertilizantes, que correspondena aquellas que contienen distintos elementos en cada grano de producto, siendo progresivamente más utilizadas por las ventajas que representan frente al uso de las mezclas físicas. Los granos son de un tamaño mucho más homogéneo y quedan mejor distribuidos en el suelo. Sin embargo, estas mezclas, al venir formuladas desde el extranjero, muchas veces no ofrecen la proporción de nutrientes que se requiere y deben ser “arregladas” mediante la incorporación de otros fertilizantes, lo que las convierte en mezclas químico-físicas.

Respecto del pH del suelo, cabe señalar que con valores inferiores a 5,7 los suelos destinados a maíz deberían ser encalados. Esto es así, ya que mientras más bajo sea el valor de pH, a partir de ese nivel se incrementará exponencialmente el efecto negativo sobre el crecimiento de las raíces, que pueden llegar necrosarse al enfrentar valores inferiores a 5.2. Valores de pH que implican mayores niveles de acidez generan una reducción creciente del crecimiento de raíces y de la absorción de agua, afectándose significativamente el crecimiento de las plantas. Para corregir pH se requiere aplicar al suelo carbonato de calcio (cal), como mínimo. 6 a 8 semanas antes de la siembra incorporándolo con un rastraje.