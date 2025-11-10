Manejo radicular: La base del vigor y la productividad

Un buen resultado económico depende directamente de la salud del sistema radicular. Entre los manejos que apuntan a estimular la biología del suelo destacan el uso de extractos de humus de lombriz y algas marinas, aminoácidos y ácidos fúlvicos; los que a su vez tienen un efecto en la productividad del huerto y mejora en el llenado de pulpa.

Por: Gustavo Mendoza, asesor técnico de EasyNut

Aunque normalmente la mirada se centra en el follaje o en el calibre de la fruta, lo que realmente define el potencial del huerto está en el suelo, en la rizosfera. Por ello siempre decimos que la productividad del huerto parte desde abajo, desde las raíces. Nuestra experiencia asesorando huertos en Chile, Argentina, España, Turquía y Portugal nos muestra que los campos con un sistema radicular más sano son los que mantienen rendimientos altos y estables en el tiempo. Lo paradójico es que, siendo lo más importante, es también lo más difícil de ver, porque está oculto bajo la tierra. Y esa invisibilidad, muchas veces, lleva a subestimar su rol estratégico.

En más del 95% de los huertos que asesoramos, los nogales están plantados con patrones de semilla de Juglans regia (principalmente Vina y Serr). Esto significa que trabajamos con plantaciones de vigor moderado y con alta variabilidad entre árboles. A diferencia de estos, los patrones clonales hoy disponibles en el mercado, como Vlach, RX1 y VX211, al provenir de desarrollo in vitro, presentan un sistema radicular fasciculado y más vigoroso, lo que otorga ventajas claras en la formación y estabilidad del sistema radicular. Los patrones de semilla desarrollan un sistema pivotante: una raíz principal que penetra en profundidad y aporta anclaje, acompañada de raíces gruesas laterales que cumplen funciones de soporte y de almacenamiento de carbohidratos.

Desde estas raíces estructurales se originan las raíces finas absorbentes, de vida corta y en constante renovación. Son ellas las que realmente determinan el éxito del huerto. La raíz es el motor de la planta y su principal centro de control hormonal, ya que regula la emisión de señales que controlan brotación, floración y respuesta a estrés. Este tipo de sistema radicular expresa todo su potencial solo en suelos bien oxigenados y estructurados, lo que refuerza la importancia de un manejo de suelo planificado desde el inicio del huerto. Por eso, gran parte de nuestras estrategias en EasyNut apuntan a prevenir estos daños, recuperar la vida del suelo y mantener la rizosfera en equilibrio.

EL IMPACTO DEL TIPO DE SUELO



Hemos visto que el nogal tiene una gran capacidad de adaptación a distintos tipos de suelo, pero la arquitectura y funcionalidad de su sistema radicular cambian significativamente según las condiciones físicas y biológicas. El suelo ideal para el cultivo es el franco arenoso, con niveles de materia orgánica superiores al 3%. En este, la raíz se desarrolla sin limitaciones y responde de manera óptima a los manejos de suelo. Por otro lado, en suelos arenosos con baja materia orgánica, el nogal desarrolla un sistema radicular con gran densidad de raíces finas, formando un entramado abundante que le permite explorar de manera eficiente el perfil y responder rápidamente a los aportes de riego y fertilización. En campo, las observamos como una raíz ‘chascona’, lo que refleja la abundancia de raíces finas en constante recambio. Este tipo de raíces requiere un apoyo extra en términos de nutrición y manejo biológico para sostener su actividad. En cambio, en suelos franco-arcillosos, donde la aireación es más limitada, observamos un sistema radicular con menor densidad de raíces finas y predominancia de las que son más gruesas. Esto se traduce en una menor capacidad de absorción inmediata y en mayor susceptibilidad a problemas de asfixia y enfermedades como Phytophthora. La experiencia nos muestra que estas diferencias están directamente relacionadas con la oxigenación y los niveles de materia orgánica del suelo. Cuando logramos trabajar ambos factores con estrategias claras —incorporación de materia orgánica, uso de ácidos húmicos, cubiertas vegetales o manejos físicos de suelo—, la respuesta radicular mejora de forma evidente, incluso en condiciones restrictivas.

En EasyNut recalcamos siempre que las raíces no solo son estructuras de absorción, sino también órganos de almacenamiento de energía. Durante la temporada, una fracción importante de los carbohidratos producidos en la canopía se trasloca hacia las raíces, donde se acumulan principalmente en forma de almidón. Estas reservas son la ‘cuenta de ahorro’ del árbol, fundamentales para sostener la brotación temprana, la floración, la cuaja y el crecimiento inicial de la temporada siguiente.

En campo hemos visto que los huertos con un sistema radicular más robusto y bien oxigenado logran acumular mejor estas reservas, lo que se traduce en brotaciones más parejas y mayor eficiencia en la cuaja. Por el contrario, cuando el suelo está compactado y/o tiene baja materia orgánica —y, por ende, poca vida en el suelo—, el árbol reduce la capacidad de almacenamiento y esa energía faltante se refleja en brotes débiles, floraciones desbalanceadas, calibres más pequeños y, lo que termina siendo más relevante, un bajo rendimiento de pulpa, factor crítico en la competitividad actual. Se han hecho intentos de medir directamente las reservas de carbohidratos en raíces de nogal, pero los resultados han mostrado poca correlación con la realidad productiva del huerto debido a la heterogeneidad del sistema radicular. Por eso, más que enfocarnos en la medición, nuestra estrategia práctica ha sido mejorar las condiciones del suelo y de la rizosfera para favorecer el almacenamiento natural de estas reservas. En la práctica, entre mejor sea el desarrollo del sistema radicular, mejor será el desempeño de la planta.

UN PROBLEMA COMÚN

En muchos de los huertos que visitamos, nos encontramos con un problema común: durante años el manejo de suelo se ha basado casi exclusivamente en la fertilización con sales minerales (N, P y K). Esta estrategia responde a la necesidad inmediata de la temporada, pero no construye un suelo fértil ni resiliente a largo plazo. Con el tiempo, este enfoque deja huertos que producen menos, con fruta de menor calidad y con árboles más sensibles al estrés. A este factor se suma la compactación de los suelos, consecuencia directa del uso constante de maquinaria y de labores repetitivas de preparación del terreno. En la práctica, esta compactación ocurre principalmente en los primeros 5-10 cm, reduciendo la infiltración de agua y el intercambio gaseoso.



Uno de los grandes desafíos en los huertos de nogal es compatibilizar la cosecha mecanizada y el tránsito de maquinaria con la necesidad de mantener un suelo sano y aireado.

El resultado es menos oxígeno disponible para las raíces finas, que son las mas sensibles y a la vez las más importantes para sostener el vigor del huerto. Cuando revisamos calicatas en estos casos, es común encontrar sectores con raíces muertas por acumulación de agua y falta de oxigenación. Lo que observamos en campo es que estos procesos terminan deteriorando la fertilidad biológica y física del suelo: se pierde estructura, disminuyen los agregados estables, baja la porosidad y cae la actividad microbiana. Al mismo tiempo, la materia orgánica tiende a disminuir con los años, dejando suelos más inertes y con menor capacidad de sostener raíces activas. Cuando la microbiología del suelo se ve reducida —hongos benéficos, bacterias rizosféricas y micorrizas—, la planta pierde aliados clave en la absorción de nutrientes y en la defensa frente a patógenos, acentuando los problemas de estrés y de productividad.

En síntesis, la combinación de dependencia de sales minerales, compactación, pérdida de materia orgánica y reducción de microbiología benéfica se traduce en un círculo vicioso: menos raíces finas, menor acumulación de reservas, brotaciones más débiles, calibres más irregulares, bajos llenados de pulpa y productividades que van decayendo con el tiempo.

La principal herramienta para diagnosticar los problemas que pueda tener un huerto es la calicata, que es más determinante que cualquier otro análisis que podamos realizar en laboratorio. Finalmente, toda la información se complementa para recomendar el mejor manejo posible, pero la calicata manda. Es en la observación directa del sistema radicular y del perfil de suelo donde realmente entendemos lo que está limitando el potencial del huerto.

ESTRATEGIAS DE MEJORA

La compactación es un problema que tarde o temprano aparece y, si no se aborda a tiempo, termina limitando el desarrollo radicular y la microbiología asociada. Para enfrentar este desafío, trabajamos con tres tipos de estrategias complementarias:

Manejo físico: implementos como rastras livianas u otros implementos superficiales que permiten romper la compactación de los primeros 5-10 cm. Enmiendas químicas: uso de yeso agrícola, que ayuda a mejorar la estructura del suelo al flocular las arcillas y favorecer la estabilidad de los agregados. Enmiendas orgánicas y húmicas: aplicación de ácidos húmicos, que favorecen la formación de agregados, aumentan la retención de agua y mejoran la capacidad de intercambio catiónico, contribuyendo a la descompactación del suelo.

En nuestra experiencia, lo más efectivo es combinar estas estrategias y aplicarlas de manera preventiva. No hay que esperar a tener un suelo compactado para actuar: mientras antes partamos, más fácil es mantener la estructura activa y proteger el sistema radicular.

Consideramos que la rizosfera, ese espacio íntimo de interacción entre raíz y microorganismos, es el corazón invisible de la productividad del nogal. Cuando logramos que funcione bien, la planta no solo crece más vigorosa, sino que también se vuelve más eficiente y resiliente frente a estrés. En la práctica, trabajamos con diferentes herramientas que apuntan a estimular la biología del suelo:

Extractos de humus de lombriz, que aportan microorganismos y sustancias húmicas;

Extractos de algas marinas, ricos en fitohormonas naturales;

Aminoácidos, que apoyan tanto a la raíz como a la microflora que la rodea;

Ácidos fúlvicos, que mejoran la movilidad de nutrientes y potencian la actividad de los microorganismos.

Estos manejos han mostrado impactos concretos en campo y no sólo respecto a un aumento en la productividad general del huerto, sino también a una mejora en el llenado de pulpa, atributo cada vez más premiado en los mercados internacionales.

Es importante remarcar que la eficacia de estas prácticas depende de dos condiciones de base: la oxigenación adecuada del suelo y niveles mínimos de materia orgánica (≥3%). Mejorar esta última es lo más complejo, por lo que sugerimos el uso de compost de calidad, preferentemente previo a la plantación, complementado con cubiertas vegetales que aportan biomasa y compuestos carbonados que alimentan la biología del suelo, promoviendo así la reactivación de la vida en la rizosfera.

EFICIENCIA DE LA FERTILIZACIÓN Y ROL DE LA MICROBIOLOGÍA

Un aspecto que hemos comprobado es que, cuando el sistema radicular está bien desarrollado y la rizosfera activa, la fertilización se vuelve mucho más eficiente. Esto significa que la planta aprovecha mejor lo que aplicamos y reduce las pérdidas por lixiviación o fijación en el suelo. La lógica es simple: un suelo con buena estructura, oxigenado y con microbiología activa genera más raíces finas y más agregados estables.

Además, los microorganismos benéficos cumplen un rol directo en la nutrición: los hongos micorrícicos amplían la exploración radicular y mejoran la absorción de fósforo y micronutrientes; bacterias rizosféricas solubilizadoras de fósforo liberan formas asimilables; y cepas de Azospirillum o Azotobacter contribuyen a la fijación biológica de nitrógeno. En campo, hemos visto que este círculo virtuoso se traduce en mayor eficiencia nutricional. No existe una receta única para reducir la fertilización, pero en ensayos concretos hemos logrado disminuir hasta en un 20% las dosis de NPK sin afectar la fertilidad ni el vigor de los árboles. En la práctica, este enfoque significa más productividad con menos insumos: un ahorro económico para el productor, una menor huella ambiental y un manejo más sustentable del huerto.



Desarrollo de sistema radicular de un huerto de un año.

En este sentido, es importante destacar el potencial real del uso de microorganismos aplicados de manera dirigida. Hoy existen en el mercado productos con cepas muy interesantes que han mostrado respuestas positivas en el desarrollo radicular del nogal, mejorando tanto la densidad como la actividad de raíces finas. Al mismo tiempo, hemos visto cepas capaces de combatir enfermedades de raíz como Phytophthora con resultados muy consistentes. En otras palabras, ya no hablamos solo de un enfoque experimental: contamos con herramientas confiables que nos permiten recomendar con seguridad microorganismos específicos cuando buscamos efectos concretos, ya sea mayor vigor radicular, mejor nutrición o control de patógenos.

Lo que buscamos finalmente con estos manejos, y que además podemos medir en análisis de laboratorio, es aumentar la masa microbiana, mejorar la relación hongo/bacteria y favorecer la estabilidad de los agregados. Una mayor masa microbiana implica un suelo más activo y resiliente, capaz de descomponer residuos, liberar nutrientes y sostener la rizosfera en equilibrio. La relación hongo/bacteria es un indicador clave: suelos con un mayor predominio de hongos benéficos, tienden a ser más estables y a mantener interacciones más estrechas con la raíz.

Finalmente, la formación y estabilidad de los agregados determinan la estructura física del suelo, asegurando porosidad, aireación y retención de agua. En nuestra experiencia, cuando estas tres variables se mueven en la dirección correcta, el sistema radicular del nogal responde con más vigor, mayor eficiencia en la absorción de nutrientes y una productividad más sostenida en el tiempo.

En EasyNut estamos convencidos de que el futuro de la fruticultura, y en particular del nogal, pasa por entender y manejar el suelo como un ecosistema vivo. Lo que hoy sabemos es que las raíces no trabajan solas; existe una comunicación constante con los microorganismos de la rizosfera a través de exudados radiculares. La teoría del ‘cry for help’ explica este fenómeno: la planta emite un ‘grito de auxilio’ químico que atrae a los microorganismos capaces de ayudarla a superar situaciones de estrés. En campo hemos visto que los huertos con mayor biodiversidad microbiana responden mejor frente a escenarios de estrés, ya sea por sequía, exceso de humedad o ataque de patógenos.

Comprender este diálogo invisible nos permite diseñar estrategias de manejo más resilientes y sostenibles. Invertir en raíces y microbiología no es un costo adicional: es la forma más segura de sostener la productividad, la calidad de la fruta y la competitividad en un mercado global cada vez más exigente. En resumen, un buen resultado económico depende directamente de la salud del sistema radicular. Este no se elabora en una temporada: se trabaja desde el inicio de la plantación, o requiere al menos dos temporadas de manejo intensivo para mostrar resultados. Así se construye una verdadera ‘bodega’ radicular, que luego podremos llenar de reservas para sostener rendimientos altos y estables en el tiempo.