Mango colombiano acelera su expansión global con ambiciosa meta al 2030

El sector proyecta alcanzar 600.000 toneladas exportadas, apoyado en mejoras productivas, estrategia gremial y apertura de mercados.

Mayo 5, 2026

El mango colombiano consolida su avance en los mercados internacionales en medio de un proceso de expansión productiva y fortalecimiento institucional. Este crecimiento se sustenta en condiciones agroclimáticas favorables, avances en la tecnificación del cultivo y una estrategia sectorial cada vez más enfocada en la internacionalización.

En este escenario, el trabajo articulado de la Federación de Productores y Exportadores de Mango de Colombia (FEDEMANGO) ha sido clave para ordenar la oferta, promover estándares de calidad y proyectar al país en destinos estratégicos como Estados Unidos, Canadá y Europa.

Crecimiento sostenido y mejora en la competitividad

En los últimos años, la industria ha registrado un aumento sostenido en la producción, impulsado por la expansión de superficie cultivada y avances en manejo agronómico. A esto se suma el fortalecimiento de asociaciones de productores, lo que ha permitido mejorar rendimientos, homogeneizar la calidad y asegurar una oferta más consistente.

Este desarrollo ha permitido que Colombia emerja como un proveedor confiable en el mercado internacional, en un contexto en el que la demanda de frutas frescas continúa al alza.

Estrategia gremial y apuesta por diferenciación

Uno de los ejes del crecimiento del sector ha sido el liderazgo de FEDEMANGO. Su directora gerente, Gloria Isabel Morales, ha desempeñado un rol activo en la apertura de nuevos mercados y en el posicionamiento del mango colombiano en el comercio internacional.

En este marco, el gremio impulsa la creación de un sello de calidad nacional, orientado a estandarizar la producción, asegurar trazabilidad y fortalecer la confianza de los compradores internacionales.

Asimismo, el sector ha fijado una meta ambiciosa: alcanzar las 600.000 toneladas exportadas hacia 2030, consolidando al país como un actor relevante en el negocio global de frutas tropicales.

Ventanas productivas y diversidad de oferta

Colombia cuenta con una diversidad de pisos térmicos que permite producir mango durante gran parte del año, lo que representa una ventaja competitiva frente a otros países exportadores. Zonas como Tolima, Cundinamarca, Magdalena y la Costa Caribe concentran la producción y facilitan una oferta continua.

En cuanto a variedades, destacan Tommy Atkins, Kent y Keitt, valoradas por su resistencia al transporte y su aceptación en mercados exigentes.

Expansión de mercados y nuevos destinos

Actualmente, los principales destinos del mango colombiano son Estados Unidos, la Unión Europea y el Caribe. En Europa, países como España y Países Bajos operan como plataformas logísticas de redistribución.

Uno de los objetivos del sector es avanzar hacia el mercado asiático, lo que permitiría diversificar su presencia internacional.

Desafíos para consolidar el crecimiento

Pese al dinamismo, existen retos estratégicos que marcarán el desarrollo del sector en el corto y mediano plazo. Entre ellos destacan la consolidación del sello de calidad, la adaptación al cambio climático, una mayor tecnificación del campo y el fortalecimiento de la asociatividad.

Estos desafíos también representan oportunidades para consolidar una industria más moderna, competitiva y resiliente.

Proyección internacional del sector

El proceso de internacionalización del mango colombiano marca una etapa clave para el agro del país. La articulación institucional liderada por FEDEMANGO y la visión estratégica impulsada por Gloria Isabel Morales reflejan una apuesta clara por posicionar al producto en el escenario global.

En este contexto, el mango se proyecta no solo como un cultivo relevante, sino como un embajador del agro colombiano en los mercados internacionales, con potencial para generar mayor valor y nuevas oportunidades para los productores.

Fuente: Francisco Seva Rivadulla. Periodista Agroalimentario Internacional

