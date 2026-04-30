Mango guatemalteco consolida su expansión internacional en un escenario cada vez más exigente

Con envíos concentrados en el mercado estadounidense, la industria busca ampliar destinos hacia Europa y Latinoamérica en un contexto de creciente competencia global.

Abril 30, 2026

En la costa sur de Guatemala, donde las altas temperaturas y la humedad definen el calendario agrícola, el mango se ha posicionado como uno de los cultivos de mayor dinamismo en los últimos años. Aunque históricamente ha estado por detrás de productos como el café o el azúcar, hoy esta fruta encuentra en los mercados internacionales su principal motor de crecimiento.

Desde zonas productivas como Escuintla, Retalhuleu, Zacapa y Suchitepéquez, cada temporada salen miles de toneladas con destino principalmente a Estados Unidos, país que concentra la mayor parte de los envíos.

Un rubro emergente dentro de la agricultura

El mango forma parte del grupo de cultivos no tradicionales que han ido ganando espacio dentro de la matriz agrícola guatemalteca. Su desarrollo ha contribuido a diversificar las fuentes de ingreso y a dinamizar el empleo en sectores rurales.

Actualmente, la industria se extiende por cerca de 13.000 hectáreas y está compuesta por decenas de productores exportadores, muchos de ellos con certificaciones internacionales. Durante la temporada de cosecha, el sector genera miles de empleos, tanto directos como indirectos.

Si bien su participación en la economía nacional aún es acotada, su crecimiento sostenido refleja un proceso de transformación hacia una agricultura cada vez más orientada a la exportación.

Estados Unidos lidera la demanda

El mercado estadounidense continúa siendo el principal destino del mango guatemalteco. La cercanía geográfica, sumada a acuerdos comerciales vigentes, ha permitido mantener un flujo constante de exportaciones.

Una de las principales ventajas competitivas del país radica en su ventana de producción, que le permite abastecer el mercado en momentos en que otros grandes proveedores no están en su peak. Esto ha favorecido su posicionamiento en supermercados estadounidenses, donde cada año se comercializan millones de cajas.

Diversificación de destinos

En paralelo, el sector ha comenzado a fortalecer su presencia en otros mercados internacionales. Europa aparece como una alternativa atractiva ante el creciente consumo de frutas tropicales, mientras que Chile y países de Centroamérica funcionan como destinos complementarios.

Este proceso responde a una estrategia gradual de diversificación, que busca reducir la dependencia de un solo mercado y ampliar las oportunidades comerciales. Sin embargo, estos destinos aún representan una proporción menor frente al predominio de Estados Unidos.

Variedades adaptadas al comercio global

La oferta exportable está dominada por la variedad Tommy Atkins, ampliamente valorada por su resistencia al transporte y su mayor vida postcosecha, condiciones clave para el comercio internacional.

A ella se suman otras variedades como Ataúlfo, Keitt y Kent, aunque con menor participación. Esta composición varietal refleja cómo las exigencias de los mercados influyen directamente en las decisiones productivas del sector.

Competencia y nuevas exigencias

El crecimiento del mango guatemalteco se da en un entorno altamente competitivo, donde países como México, Perú y Brasil tienen una fuerte presencia y estructuras productivas consolidadas.

A esto se suma una creciente presión por cumplir estándares internacionales cada vez más estrictos en calidad, trazabilidad y sostenibilidad, lo que obliga a los productores a mantener altos niveles de exigencia.

Además, el cambio climático se ha convertido en un factor de incertidumbre, impactando los ciclos productivos y la estabilidad de las cosechas.

Un cultivo cada vez más estratégico

El desempeño del mango guatemalteco está estrechamente ligado al comportamiento de los mercados internacionales, las condiciones comerciales y los requisitos sanitarios de los países importadores.

En este escenario, uno de los principales desafíos será consolidar su presencia en distintos destinos, reduciendo la dependencia del mercado estadounidense sin perder competitividad.

Por ahora, la tendencia es clara: el mango ha dejado de ser un cultivo secundario para posicionarse como un actor relevante dentro de la estrategia exportadora de Guatemala.

Fuente: Francisco Seva Rivadulla