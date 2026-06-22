Manzanas de pulpa roja: INTA Argentina avanza en la validación de variedades innovadoras en el Alto Valle

Tras el impacto inicial que generó la llegada de las manzanas de pulpa roja (Kissabel) a la Argentina, el INTA Alto Valle profundiza ahora en la etapa crítica: la validación técnica. En ensayos que proyectan una evaluación de hasta una década, especialistas analizan al detalle cómo responde esta genética innovadora al clima patagónico.

Junio 22, 2026

El éxito de una nueva variedad frutícola no depende solo de su aspecto visual, sino de su comportamiento real en el campo. Por ello, el INTA Alto Valle , en articulación con el sector privado, está liderando un proceso de validación agronómica que busca asegurar que las manzanas de pulpa roja —ricas en antocianinas y antioxidantes— no solo se adapten, sino que sean un negocio sostenible y de calidad premium para el productor argentino.

Ciencia y precisión: El detrás de escena de la validación

A diferencia de los primeros anuncios que destacaban la innovación, este nuevo periodo de evaluación se centra en datos duros. Paula Calvo, técnica del INTA Alto Valle, explica que el seguimiento es sumamente exhaustivo: “El objetivo es validar qué variedades logran responder a las exigencias de diferenciación visual y calidad que demanda el mercado internacional, sin descuidar el rendimiento productivo en nuestras condiciones”.

Para lograrlo, el INTA ha implementado protocolos de alta complejidad:

Monitoreo Fenológico: Se utiliza la metodología de Fleckinger para registrar cada etapa de la planta, desde la yema hinchada hasta el fruto, permitiendo anticipar riesgos críticos como las heladas primaverales.

Se utiliza la metodología de Fleckinger para registrar cada etapa de la planta, desde la yema hinchada hasta el fruto, permitiendo anticipar riesgos críticos como las heladas primaverales. Análisis cromático: La intensidad del color rojo en la pulpa no se deja al azar; se mide mediante cartas de evaluación cromática para garantizar que el producto cumpla con los estándares de exportación.

La intensidad del color rojo en la pulpa no se deja al azar; se mide mediante cartas de evaluación cromática para garantizar que el producto cumpla con los estándares de exportación. Laboratorio de precisión: Semanalmente, se analiza la firmeza, sólidos solubles, acidez y la degradación del almidón. Estos indicadores son la clave para definir el momento óptimo de cosecha, un factor determinante en la calidad final de la fruta.

Un trabajo de largo aliento

El proceso es riguroso desde su origen. Tras superar el estricto periodo de cuarentena bajo estándares de SENASA en recintos de bioseguridad, las variedades se integraron a un sistema de producción que incluye tecnología de microaspersión y sistemas de control de heladas. Este seguimiento a largo plazo, que demanda entre 8 y 10 temporadas, es lo que finalmente permitirá determinar si una variedad está lista para el escalado productivo.

Actualmente, estos materiales genéticos ya se comercializan bajo la marca Kissabel, pero el trabajo del INTA es el que sostiene el respaldo técnico necesario para que el Alto Valle se posicione definitivamente en los nichos de mercado de alto valor, donde el consumidor busca productos innovadores con beneficios tangibles para la salud.

