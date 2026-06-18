Manzanas Royal Gala brasileñas ingresan por el Puerto de Cartagena para competir en el mercado colombiano

El arribo de este cargamento marca un hito en las aspiraciones de exportación de Brasil dentro de Sudamérica, encendiendo las alertas de competencia en una plaza históricamente abastecida por proveedores del cono sur.

Junio 18, 2026

El comercio frutícola de la región andina experimenta un nuevo dinamismo. En un movimiento estratégico que evidencia las ambiciones de diversificación de los productores del gigante sudamericano, un importante cargamento de manzanas frescas de la variedad Royal Gala procedentes de Brasil arribó formalmente al Puerto de Cartagena, en Colombia. La operación no solo marca un hito logístico para las empresas brasileñas, sino que también introduce un nuevo competidor en una plaza caracterizada por su alta demanda de pomáceas.

Este movimiento comercial, reportado en el monitoreo de flujos de la región, confirma que Brasil busca consolidar un rol activo como exportador de contraestación en Sudamérica, aprovechando sus ventajas productivas en variedades específicas para abastecer de manera directa el norte del continente.

Royal Gala: La punta de lanza de la oferta brasileña

Históricamente considerado un gran importador neto de manzanas, Brasil ha venido transformando su matriz productiva en las últimas décadas gracias a la tecnificación de sus huertos en los estados del sur. Actualmente, el país cuenta con un saldo exportable interesante donde la variedad Gala (y sus mutaciones como Royal Gala) concentra cerca del 65% del volumen, complementada por un 35% de la variedad Fuji.

El arribo al terminal marítimo de Cartagena responde a varios factores clave:

Ventajas de la variedad: La manzana Royal Gala es altamente apetecida en el mercado colombiano debido a su perfil dulce, crocancia y coloración atigrada, atributos que calzan de manera óptima con las preferencias del consumidor local.

La manzana Royal Gala es altamente apetecida en el mercado colombiano debido a su perfil dulce, crocancia y coloración atigrada, atributos que calzan de manera óptima con las preferencias del consumidor local. Proximidad logística: El tránsito marítimo hacia los puertos del Caribe colombiano ofrece una ruta competitiva para los exportadores brasileños, permitiendo resguardar la cadena de frío y la firmeza de la fruta poscosecha.

Reconfiguración y competencia en el mercado colombiano

La llegada de la fruta brasileña a Colombia añade una cuota de presión e interés a un mercado que tradicionalmente cuenta con una fuerte presencia de proveedores del hemisferio sur, tales como Chile —que mantiene un liderazgo histórico y campañas permanentes de posicionamiento premium en la región— y Argentina.

Para el retail y las cadenas de supermercados en Colombia, la incorporación de Brasil como origen válido representa una alternativa logística para diversificar sus matrices de abastecimiento y negociar programas comerciales con mayor flexibilidad. Por su parte, obliga a los comercializadores tradicionales a redoblar sus esfuerzos de consistencia, condición y calidad en los arribos para defender su participación en las góndolas colombianas.

El éxito de este envío inicial determinará el flujo de los próximos programas de importación y abrirá la puerta para que otras especies de la canasta brasileña miren hacia el mercado andino con mayor agresividad comercial.

Fuente: FrutasdeChile