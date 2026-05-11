Manzanas sudafricanas ingresan a China con arancel cero y marcan hito para las exportaciones africanas

El primer cargamento beneficiado por la nueva política comercial china llegó a Shenzhen con 24 toneladas de fruta sudafricana, fortaleciendo la competitividad del sector exportador del país africano.

Mayo 11, 2026

Sudáfrica se convirtió en el primer país africano en aprovechar la ampliación de la política de aranceles cero impulsada por China, tras el ingreso al mercado chino de un cargamento de manzanas sin pagar aranceles de importación.

La operación marcó un hito para el comercio agrícola africano. El envío, compuesto por 24 toneladas de manzanas sudafricanas, arribó a la ciudad de Shenzhen bajo el nuevo esquema comercial anunciado por Beijing para 53 países africanos con relaciones diplomáticas con China.

Hasta ahora, las manzanas sudafricanas enfrentaban un arancel del 10% al ingresar al gigante asiático. Con la eliminación de ese impuesto, la industria exportadora del país gana competitividad en uno de los mercados más relevantes y de mayor crecimiento para la fruta fresca.

Ventaja competitiva para Sudáfrica

Desde el sector exportador sudafricano destacaron que la medida representa una oportunidad estratégica para ampliar la presencia de sus frutas en Asia, especialmente en un contexto de alta competencia internacional.

La reducción a cero del arancel no solo mejora los retornos para los exportadores, sino que también podría impulsar mayores volúmenes de envío en las próximas temporadas, particularmente en categorías en las que Sudáfrica ya tiene una posición consolidada, como manzanas, cítricos y uvas.

China se ha convertido en un mercado prioritario para la industria hortofrutícola sudafricana en los últimos años, impulsado por el crecimiento del consumo de fruta importada y el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países.

Primer cargamento bajo el nuevo esquema

El cargamento inaugural fue recibido en Shenzhen, uno de los principales puertos de entrada para fruta importada en China. La operación fue destacada por autoridades y representantes de la industria como una señal concreta de la profundización de los vínculos comerciales entre China y África.

Además de las manzanas, se espera que otros productos agrícolas africanos también puedan beneficiarse del nuevo esquema de aranceles cero, incluidos los cítricos, el vino, el café, el cacao y las paltas.

En Sudáfrica, la industria valoró el avance, aunque también planteó la necesidad de seguir trabajando en acuerdos comerciales de largo plazo que aporten mayor estabilidad y certezas para el desarrollo de las exportaciones al mercado chino.

China fortalece su relación comercial con África

La ampliación de la política de aranceles cero forma parte de la estrategia china para fortalecer sus relaciones económicas con África y aumentar el intercambio comercial con el continente.

Para los exportadores sudafricanos, el nuevo escenario abre una oportunidad relevante para seguir diversificando destinos y mejorar su posicionamiento en Asia, especialmente frente a competidores de otros hemisferios productores.