Maquinaria: Cuando el suelo manda

Impulsada por la necesidad de eficiencia y rapidez, la cosecha mecanizada de nueces depende del tipo de suelo, el diseño del huerto y la elección de maquinaria, factores que determinan tanto la calidad del producto como la rentabilidad del productor.

Para cualquier frutal, el momento de la cosecha es clave para obtener frutos de calidad exportable, pues se trata de una labor que, realizada de forma óptima, permite disminuir las pérdidas asociadas al proceso y apostar por mejores retornos. En el caso del nogal, la posibilidad de mecanizar la cosecha ofrece ventajas comparativas frente a otras especies, lo que hace que esta etapa sea más rápida y rentable.

La oferta de cosechadoras en Chile incluye la línea americana, que, en palabras del asesor experto en nogales, Francisco García-Huidobro, “es una maquinaria más robusta, pensada para aproximadamente un equipo cada ochenta o noventa hectáreas”. En tanto, la línea europea incorpora más tecnología y está diseñada para superficies más pequeñas, a partir de cinco hectáreas. Ambos equipos operan recolectando la fruta desde el suelo, por lo que requieren que otras máquinas trabajen previamente para lograr una cosecha óptima.

Además de la extensión del huerto, un factor determinante para la elección del tipo de maquinaria es el suelo. “Hoy en día encuentras nogales plantados en lechos de río y en terrenos llenos de piedras, donde preparar esos suelos para dejarlos en condiciones que permitan la entrada de una máquina que coseche directamente desde ellos es imposible”, asegura el asesor.

Para esas situaciones, existe la alternativa de las máquinas side by side, diseñadas para la cosecha de ciruela D’Agen, que reciben la fruta directamente del árbol.

¿Recoger o recibir las nueces?

En el caso anterior, con campos de suelos complejos para el tránsito de maquinaria, muchos productores optan por el sistema ‘side by side’, con el que circula una máquina por cada lado de la planta.

“Este tipo de máquina (línea europea) permite cosechar en un suelo que no es tan óptimo en términos de preparación para la cosecha, que puede tener piedras y no estar tan parejo”, aclara García Huidobro, quien agrega que se requiere de una recolección previa de las nueces que puedan haber caído del árbol para no perderlas aplastadas.

Por otro lado, los equipos de la línea americana requieren de un suelo preparado para su movimiento en el huerto. Primero se remecen los árboles con una máquina llamada

Shaker, luego se barren las nueces hacia el centro de la hilera con un barredor o Sweeper que deja la fruta lista para su recolección, y finalmente entra la máquina cosechadora o Harvester a recoger los frutos para su posterior despelonado y secado. La gran ventaja de este tipo de máquinas es su velocidad, ya que, según el asesor, permiten cosechar entre cuatro y diez, e incluso doce hectáreas por día. Esto también dependerá de la cantidad de fruta, la preparación del suelo y el tipo de máquina utilizada.



El side by side permite cosechar en un suelo con piedras y que no esté tan parejo, ya que que recibe la fruta directamente desde el árbol. En la imagen se observa una cosecha de pistachos.

Matías Zúñiga, vendedor técnico de Agroimec, proveedora de maquinaria agrícola, explica que, dentro de los equipos que ofrecen, el Shaker y el barredor son máquinas autropulsadas, mientras que el recogedor es tirado por un tractor.

Además de su velocidad, las máquinas americanas cuentan con barredores delante de cada rueda, que reducen las pérdidas de nueces por aplastamiento. Otro factor relevante a la hora de la elección de los equipos es su mantención o reparación ante una eventual falla. “Si en plena cosecha te falla la máquina, viene un mecánico, trae los repuestos, la repara y sigues trabajando, porque es una máquina hidráulica”, señala Zúñiga.

Por su parte, Alejandro Leiva, gerente comercial de Facma, comercializadora de maquinaria agrícola italiana, señala que, si bien la oferta de la empresa se centra en equipos para la cosecha de avellanas y castañas, el sistema de recolección de nueces comprende dos tipos de máquinas. “Una funciona mediante cosecha por aspiración y la otra es una recogedora mecánica, similar a como actúa la máquina americana. No estamos tan masificados en este frutal, pero sí es cierto que nuestra máquina es útil en la cosecha de nueces, con oferta de modelos autopropulsados e impulsados por tractor”. La alta tecnologización de los equipos italianos requiere una mantención y un servicio técnico acordes, lo que puede implicar eventuales fallas mecánicas o eléctricas.

El suelo, un factor decisivo para la cosecha mecanizada

Como se adelantó, el suelo desempeña un papel fundamental en la decisión de mecanizar la recolección de nueces. Zúñiga también resalta este factor, que para el caso del barredor, requiere de un suelo compacto, sin tierra suelta, “donde haya una compactación y nivelación de por medio para que los equipos corran, trabajen bien y no tengan tanto desgaste de sus piezas”.

Leiva coincide en la importancia del suelo para el ingreso de maquinaria de cosecha y agrega que “se requiere de uno muy bien preparado, una superficie muy limpia, que esté libre de restos de poda y de impurezas propias del campo que se van desarrollando, como las malezas. Ahí es donde hacemos hincapié con los agricultores, de que debe haber una muy buena preparación de suelo para que la máquina funcione correctamente”. Y añade que, idealmente, el huerto debe tener una cubierta de césped o de malezas rústicas anuales vivas, con acceso a agua para evitar suelos erosionados y con alta polución.



El barredor requiere de un suelo compacto, sin tierra suelta, donde haya una compactación y nivelación de por medio para que los equipos trabajen bien.

Conocer el número de máquinas que el campo requiere para una cosecha fluida y eficiente es otro aspecto a considerar. Por ejemplo, para una extensión de 100 hectáreas se requieren un Shaker para remecer los árboles, dos barredores y una recogedora.

“Necesitas dos barredores porque es un trabajo más lento, donde la máquina tiene que pasar dos veces por la entrehilera, ida y vuelta. Entonces, el recogedor va a hacer las mismas vueltas que los dos barredores”, explica el representante de Agroimec.

¿Qué rol juega el diseño de huerto?

Otro elemento clave a la hora de seleccionar el equipo de cosecha es el diseño del huerto en cuanto a altura de árboles y el tamaño de los camellones. “En general, un huerto formado muy bajo es un problema para los maquinistas porque tienden a quebrar más ramas y deben pasar más lento, diría que esa es la principal limitante”, agrega Francisco García-Huidobro.

Para el caso de huertos con camellones altos, la limitación radica en la necesidad de shakers con pinzas oversize para llegar bien a la planta. Según aclara el asesor, las pinzas normales no alcanzan a agarrar el tronco y se necesita entonces de una herramienta más extensa para no dañar las plantas.

Al momento de seleccionar la máquina, también se debe considerar el metraje entre hilera o entre árboles. “Los barredores tienen cabezales de 6, 7, 8 y 9 pies. Entonces, el barredor con cabezal de seis pies va a entrar de ida y de vuelta en una entrehilera de seis metros, lo mismo con el de siete y así sucesivamente”, explica el representante de Agroimec en Chile. El cultivo de nueces considera la aplicación masiva de herbicidas, apostando por mantener la entrehilera despejada. “En otras latitudes, como Italia, Francia o España, se prioriza el uso de cubiertas vegetales y el paso de las máquinas es más ameno y fácil”, sostiene Leiva, y agrega que esos manejos permitirían apostar por un mayor abanico de maquinaria.

Como una buena cosecha por sí sola no garantiza la calidad óptima de las nueces, el procesamiento que se realiza tras esta labor también es fundamental. “Diría que las nueces son perfectas hasta antes de la apertura del pelón, y desde ese momento su calidad va bajando. Por ende, la idea es que ojalá las coseches y, antes de 24 horas, máximo 36 horas, las tengas despelonadas y secas. Con eso te aseguras un buen color, disminuyes el riesgo de mancha amarilla, de hongos y que se manchen las cáscaras”, sostiene García-Huidobro.

Respecto a la rentabilidad de la cosecha mecanizada, el experto apunta a la oportunidad de cosecha y el punto de equilibrio.

Dependiendo de cada caso y la cantidad de hectáreas que tenga un productor, además de la posibilidad de contratar mano de obra para la recolección, podrá definir qué es lo más conveniente. “Cuando cuentas con la cantidad suficiente de personas para cosechar manualmente, obtienes un producto de mejor calidad, pero si eres dueño de una máquina, vas a tener un punto de equilibrio de muchos menos kilos”, señala. El asesor menciona, además, situaciones climáticas adversas como lluvias precosecha, que requieren una cosecha rápida para disminuir el manchado de fruta y el desarrollo de hongos, por lo que la recolección con maquinaria es la mejor opción.