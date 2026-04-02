Marzo negro: La crisis de rentabilidad que sacude los márgenes de la agricultura chilena

Un informe elaborado por la plataforma de gestión de abastecimiento ContraloriaLab advierte sobre un escenario crítico para la industria. Factores externos incontrolables y reformas internas configuran una presión sin precedentes sobre los márgenes operativos para la temporada 2026.

Abril 2, 2026

El panorama para la agricultura mundial ha dado un giro drástico, una situación de la que el rubro chileno no queda exento. Lo que comenzó con proyecciones de estabilidad en febrero, se ha transformado en lo que los analistas denominan un ‘marzo negro’, un fenómeno de alzas simultáneas que amenaza la viabilidad de los proyectos productivos.

Inestabilidad geopolítica y el alza en los costos operativos

La crisis en Oriente Medio ha alterado profundamente el tablero económico global y local. De acuerdo con datos del Banco Central de Chile, el petróleo Brent ha superado los US$ 100 por barril, lo que encarece transversalmente toda la operación agrícola y proyecta una inflación local del 4% para el segundo trimestre.

Para José Méndez, economista y co-fundador de ContraloriaLab, el impacto de esta inestabilidad ya genera una presión alcista en los gastos operativos del sector, lo que “configura un panorama de márgenes estrechos y riesgos de inviabilidad para diversos proyectos productivos”.

Esta situación se intensifica debido a la paralización informada por la UNCTAD en el tránsito de buques a través del Estrecho de Ormuz. Como consecuencia, los precios de los combustibles han aumentado significativamente, lo que ha impulsado el valor del principal fertilizante agrícola —la Urea— hasta alcanzar los US$ 750 por tonelada. Asimismo, se ha observado un fuerte incremento en las primas de seguros y en los costos de los fletes marítimos.



Presión arancelaria y el nuevo marco regulatorio nacional

A los desafíos logísticos se suma la política arancelaria con EE.UU. La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales confirmó que se mantiene un recargo del 10% bajo la Sección 122. Desde la SNA, advierten que este gravamen es crítico, ya que afecta directamente la utilidad de toda la cadena.

En el plano local, el agricultor debe absorber además nuevas normativas:

Tarifas Eléctricas: La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) postergó un alza de hasta el 20% para julio. Sin embargo, esta medida mantiene una deuda acumulada de US$ 800 millones con las distribuidoras, lo que proyecta un encarecimiento inevitable de la energía en el corto plazo.

Legislación Laboral: El 26 de abril entra en vigencia la reducción de la jornada a 42 horas semanales. Según la Dirección del Trabajo, al prohibirse la reducción de salarios, se incrementa el costo efectivo de la mano de obra.

Supervivencia agrícola: La urgencia de una administración rigurosa

El informe concluye que, ante la sumatoria de factores incontrolables como conflictos externos y alzas de aranceles, la supervivencia de las empresas depende hoy de una gestión impecable de sus recursos internos.

Al respecto, Benjamín Méndez, co-fundador de ContraloriaLab, enfatiza que, ante la reducción de márgenes, es imperativo que los productores optimicen su gestión. “Es el momento de controlar lo que realmente puedes controlar, profesionalizando los procesos de compra y protegiendo el capital” para asegurar la continuidad de la operación, señala el ejecutivo.



A través de su plataforma de abastecimiento, ContraloriaLab busca ayudar a los agricultores a ser más eficientes en sus negociaciones, deteniendo fugas de dinero por ineficiencias y asegurando que cada peso invertido contribuya a la rentabilidad del negocio.



Fortalezca su control de gestión ingresando a: https://www.contralorialab.com