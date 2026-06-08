Más allá del Mediterráneo: El potencial estratégico de Marruecos para diversificar las exportaciones de fruta chilena

En el marco de la primera Rueda de Negocios Chile-Marruecos organizada por ProChile, el sector exportador analizó el potencial de este mercado no solo como destino directo para la fruta nacional, sino como un puente logístico clave hacia el continente africano.

Junio 8, 2026

El fortalecimiento de la matriz comercial y la búsqueda de nuevos horizontes logísticos para la fruta fresca chilena sumaron un nuevo hito estratégico. En el marco del lanzamiento de la “Primera Rueda de Negocios Chile-Marruecos”, un encuentro virtual organizado de forma conjunta por ProChile y la Embajada de Chile en Marruecos, diversos líderes gremiales y autoridades comerciales analizaron las proyecciones que ofrece este mercado de la macrozona norte de África para los productos chilenos.

Durante el encuentro, representantes clave de la industria frutícola nacional relevaron la importancia de consolidar un lazo comercial formal con Marruecos. El análisis sectorial apunta a que esta nación de la cuenca mediterránea no solo representa un destino atractivo para el consumo directo de frutas de contraestación, sino que sus condiciones de infraestructura y su posición geográfica estratégica la posicionan como un puente logístico indispensable para conectar con otros mercados emergentes del continente africano y de Europa.

Oportunidades comerciales y diversificación de mercados

Marruecos ha experimentado un desarrollo económico y portuario considerable en la última década, transformándose en un centro neurálgico para la distribución de alimentos a gran escala. Para los exportadores chilenos, la apertura y dinamización de esta vía comercial responde a la necesidad de diversificar los destinos de los envíos, reduciendo la dependencia histórica de ciertos mercados tradicionales y adelantándose a las demandas de consumo del norte de África.

El gremio de Frutas de Chile enfatizó que el sector exportador posee una ventaja competitiva única para abastecer los requerimientos marroquíes en los periodos del año donde la producción local del hemisferio norte decae. Rubros específicos como la fruta de carozo, manzanas, peras y uva de mesa de calidad premium cuentan con un alto potencial de penetración en los canales de distribución y el retail de este país.

Desafíos logísticos y fitosanitarios en la agenda bilateral

Si bien el potencial del mercado es amplio, el desarrollo de esta relación comercial de largo plazo demanda resolver desafíos operativos urgentes. El principal foco de trabajo de las mesas técnicas se centrará en dos pilares fundamentales:

Protocolos Fitosanitarios: Agilizar las negociaciones entre los organismos técnicos de sanidad de ambos países para el levantamiento de barreras y el establecimiento de requisitos de ingreso claros que eviten retrasos en las aduanas de destino.

Agilizar las negociaciones entre los organismos técnicos de sanidad de ambos países para el levantamiento de barreras y el establecimiento de requisitos de ingreso claros que eviten retrasos en las aduanas de destino. Conectividad Logística: Estudiar rutas marítimas eficientes que permitan optimizar los tiempos de tránsito (Transit Time), resguardando la condición y la vida postcosecha de la fruta fresca desde los puertos de salida en Chile hasta los centros de distribución en Marruecos.

El encuentro concluyó con un llamado a las empresas exportadoras nacionales a participar activamente de las jornadas de negociación que contempla esta primera rueda de negocios de ProChile. El desarrollo de esta agenda bilateral público-privada es visto por la industria como una herramienta crucial para consolidar un nuevo estándar de competitividad y resiliencia para el agro nacional frente a las variables del mercado global.

Fuente: Frutas de Chile