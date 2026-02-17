Más de 2.600 contenedores: Argentina duplicó sus importaciones de palta Hass en 2025

Según datos de Avobook, el país más que duplicó sus importaciones en un año, con Chile consolidado como principal proveedor y Perú recuperando terreno.

Febrero 17, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

Argentina registró en 2025 un fuerte salto en sus importaciones de palta Hass, marcando un punto de inflexión en su dinámica de abastecimiento. Según datos del equipo de Datos de Avobook, el país pasó de importar 1.125 contenedores en 2023 a 1.271 en 2024, pero el mayor crecimiento se produjo en 2025, cuando el volumen alcanzó los 2.605 contenedores.

El incremento implica más que duplicar las compras externas en apenas doce meses y refleja una expansión acelerada del consumo o de la necesidad de abastecimiento externo. La tendencia también se observa en la evolución mensual, donde 2025 supera ampliamente los registros de los dos años previos en la mayoría de los meses, especialmente hacia el último trimestre.

Chile consolida su liderazgo

Chile se mantiene como el principal proveedor del mercado argentino y refuerza su posición año a año. De acuerdo con los datos de Avobook, su participación pasó de 48% en 2023 a 64% en 2024 y 65% en 2025.

En volumen absoluto, los envíos crecieron de 540 contenedores en 2023 a 817 en 2024, alcanzando 1.691 contenedores en 2025. Esto consolida a Chile como el eje del abastecimiento argentino y evidencia una mayor dependencia respecto de este origen.

Perú recupera espacio en el mercado

Perú mostró una recuperación significativa en 2025. Tras reducir su participación a 13% en 2024, volvió a ganar terreno hasta alcanzar 18% en 2025.

En términos de volumen, pasó de 234 contenedores en 2023 a 171 en 2024, para luego escalar a 478 contenedores en 2025, posicionándose como el segundo proveedor más relevante del mercado argentino.

Brasil aumenta volumen, pero pierde participación

Brasil, por su parte, incrementó sus envíos respecto de 2024, aunque redujo su peso relativo en el total importado. Su participación pasó de 28% en 2023 a 19% en 2024 y 15% en 2025.

En números absolutos, registró 313 contenedores en 2023, 239 en 2024 y 395 en 2025. Es decir, crece en volumen, pero pierde protagonismo frente al fuerte avance de Chile y la recuperación de Perú.

Colombia dejó de tener un rol relevante en el período analizado, mientras que México mantuvo una presencia marginal e inestable dentro del mercado argentino.

Fuente: Avobook