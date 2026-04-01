Más de 80 mil camiones movilizó Valparaíso durante peak exportador de fruta en 2025-2026

La operación en ZEAL evidenció mejoras en eficiencia logística, con tiempos de atención bajo las dos horas y fuerte coordinación entre actores de la cadena.

Abril 1, 2026

El sistema portuario de Valparaíso cerró la temporada de exportación frutícola 2025-2026 con un alto flujo de transporte terrestre, superando los 80 mil camiones gestionados en la Zona de Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL), consolidando avances en eficiencia operativa y coordinación logística.

De acuerdo con cifras de la Empresa Portuaria Valparaíso, entre noviembre de 2025 y la primera semana de febrero de 2026 se atendieron 80.200 camiones, con un tiempo promedio de permanencia de 1,9 horas por vehículo. Además, cerca del 79,5% completó sus procesos en menos de dos horas, lo que permitió mantener la fluidez en uno de los periodos más exigentes para la exportación frutícola chilena.

En paralelo, las operaciones vinculadas al movimiento de contenedores —incluyendo el retiro de unidades vacías y el traslado de carga a recintos extraportuarios— involucraron 15.907 camiones coordinados a través de ZEAL. En estos casos, el tiempo promedio de atención fue de solo 11 minutos, y el 73% de los vehículos gestionados se atendió en menos de seis minutos.

Desde la estatal destacaron que estos resultados responden, en gran medida, a la articulación entre terminales, transportistas, depósitos y organismos públicos, junto con la planificación anticipada impulsada por la Mesa Táctica de fruta, instancia que opera bajo el alero del Foro Logístico de Valparaíso.

Asimismo, la digitalización de procesos mediante el sistema Silogport ha desempeñado un papel clave en la optimización de la cadena logística, permitiendo mejorar la trazabilidad, reducir los tiempos de espera y facilitar la toma de decisiones en tiempo real.

El balance de la temporada refleja la capacidad del puerto para enfrentar altos volúmenes de carga en condiciones de alta demanda, especialmente en el contexto del peak de exportaciones de cerezas y otras frutas, reafirmando el rol estratégico de Valparaíso en la logística frutícola nacional.