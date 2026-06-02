Menos hectáreas pero más fruta: palta chilena cierra temporada con una producción de 265 mil toneladas

A pesar de la sostenida reducción de la superficie plantada en el país, la industria del aguacate logró un rendimiento excepcional gracias a las buenas condiciones climáticas y un manejo técnico eficiente.

Junio 2, 2026

El Comité de Paltas de Frutas de Chile entregó el balance de cierre para la temporada, revelando un comportamiento sectorial tan positivo como inesperado. La producción nacional de palta alcanzó las 265 mil toneladas, una cifra que consolida un crecimiento productivo notable y demuestra la alta eficiencia técnica a la que ha llegado el sector, pese a enfrentar un escenario de menor superficie geográfica de cultivo.

Eficiencia productiva frente a la reducción de superficie

El dato más relevante del informe anual es la paradoja del rendimiento: el país está produciendo más volumen con menos hectáreas de suelo destinadas a este fruto. Esta tendencia se explica por la erradicación de huertos antiguos o menos eficientes y su reemplazo por manejos agronómicos modernos, alta tecnología de riego y una densidad de plantación optimizada que permite aprovechar al máximo cada recurso hídrico y nutricional.

A este factor tecnológico se sumó un invierno y una primavera que acompañaron favorablemente los ciclos de floración y cuaja del fruto en las principales zonas productoras del país (concentradas en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Coquimbo). La ausencia de heladas tardías extremas y una disponibilidad hídrica más estable en periodos clave aseguraron que el calibre y la calidad de la palta Hass chilena mantuvieran los estándares premium exigidos por los mercados.

Distribución de los mercados: El peso del consumo interno

El balance de la temporada volvió a ratificar una de las características más singulares de la industria de la palta en Chile: su potente mercado local. De las 265 mil toneladas totales:

Mercado interno: Absorbió cerca del 50% de la producción total, consolidando a Chile como uno de los principales consumidores de palta per cápita a nivel mundial.

Absorbió cerca del 50% de la producción total, consolidando a Chile como uno de los principales consumidores de palta per cápita a nivel mundial. Mercado de exportación: El volumen restante se despachó a los destinos internacionales tradicionales, donde Europa se mantiene como la plaza receptora líder, seguida por envíos estratégicos a Estados Unidos, Asia y otros países de la región de Latinoamérica.

Proyecciones y sostenibilidad de la industria

Desde el Comité de Paltas destacaron que estos resultados financieros y de volumen sientan un precedente para la sustentabilidad a largo plazo de la industria. El enfoque del sector ya no está puesto en la expansión desmedida de terrenos, sino en la consolidación de un modelo agrícola resiliente al cambio climático.

Los desafíos futuros para los productores locales seguirán centrados en la eficiencia en el uso del agua, la implementación de certificaciones internacionales de sostenibilidad y el potenciamiento de la marca sectorial en el extranjero, asegurando que la ventana comercial de la palta chilena siga siendo competitiva frente a la fuerte irrupción de otros actores del Hemisferio Sur.

Fuente: Frutas de Chile