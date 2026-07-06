Mercado asiático en expansión: Vietnam abre oficialmente sus fronteras al kiwi italiano

Tras años de intensas negociaciones técnicas y fitosanitarias, CSO Italy celebró la luz verde definitiva para los envíos de esta fruta. La apertura representa un hito estratégico para la diversificación comercial de la fruticultura europea en el dinámico mercado del Sudeste Asiático.

Julio 6, 2026

El centro de servicios frutícolas CSO Italy anunció de manera oficial un logro histórico para el sector agroexportador de dicho país: la apertura formal del mercado de Vietnam para el kiwi italiano. Esta autorización representa la culminación de un largo y riguroso proceso de negociaciones técnicas, misiones de inspección bilateral y acuerdos fitosanitarios entre los organismos de sanidad vegetal de ambas naciones.

Con este anuncio, el kiwi italiano —reconocido internacionalmente por sus altos estándares de calidad, calibre y sabor— suma un destino de alto valor en Asia, permitiendo a las empresas exportadoras diversificar sus programas comerciales fuera de las fronteras de la Unión Europea y mitigar la presión en otros mercados tradicionales.

Un destino estratégico en el Sudeste Asiático

Vietnam se ha consolidado en los últimos años como una de las economías más dinámicas y de más rápido crecimiento dentro del bloque de la ASEAN (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental). Su clase media emergente y el aumento del poder adquisitivo han disparado la demanda de frutas frescas importadas que cuenten con certificación de seguridad alimentaria y calidad premium.

Para la industria del kiwi en Italia, este nuevo mercado ofrece ventajas comerciales significativas:

Ventana de contraestación: Permite posicionar el producto italiano en un periodo de alta demanda de frutas de calidad.

Permite posicionar el producto italiano en un periodo de alta demanda de frutas de calidad. Consumo al alza: El consumidor vietnamita asocia la fruta de origen europeo con la alta sofisticación y el estricto control de pesticidas e inocuidad.

El consumidor vietnamita asocia la fruta de origen europeo con la alta sofisticación y el estricto control de pesticidas e inocuidad. Posicionamiento de marca: Abre la puerta para consolidar no solo el kiwi verde tradicional (Hayward), sino también las variedades de kiwi amarillo, que ganan cada vez más terreno en las preferencias de los mercados asiáticos.

Protocolos fitosanitarios y el rol de CSO Italy

Lograr la apertura de un mercado tan exigente en materia de bioseguridad como el vietnamita requirió de una estrecha coordinación público-privada. CSO Italy desempeñó un rol fundamental al canalizar los requerimientos técnicos del Ministerio de Agricultura de Italia y facilitar las auditorías y visitas de inspección que los técnicos sanitarios de Vietnam realizaron a los huertos y centrales de embalaje italianas.

El protocolo oficial acordado exige el cumplimiento de estrictos requisitos de trazabilidad desde el origen. Las empresas autorizadas deberán certificar que los predios están libres de plagas cuarentenarias específicas y aplicar tratamientos de frío regulados durante el transporte logístico para asegurar que el fruto arribe en perfectas condiciones sanitarias y fisiológicas a los puertos de destino.

Tras este anuncio, las principales firmas exportadoras integradas en CSO Italy comenzarán de inmediato con las coordinaciones logísticas y comerciales para preparar los primeros contenedores de prueba, marcando el inicio de una nueva era para el comercio hortofrutícola entre Italia y Vietnam.

Fuente: CSO Italy