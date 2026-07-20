Mercado del avellano: Proyección de hasta 800.000 toneladas en Turquía contiene el alza de los valores de exportación

El mercado global del avellano se mueve en una tensa calma de cara a la temporada 2026. A pesar de una oferta disponible ajustada en el corto plazo, las expectativas de una producción abundante en Turquía para el próximo ciclo contienen las presiones alcistas en los contratos de exportación.

Julio 20, 2026

El mercado global del avellano europeo transita por una fase de estabilización en el inicio del segundo semestre de 2026, pasando de una oferta restrictiva en la temporada pasada a un escenario de mayor holgura. El precio del grano de avellana de origen turco —referente mundial del sector— se mantiene firme pero contenido, debido a la presión que ejercen las excelentes proyecciones de la nueva cosecha en la cuenca del Mar Negro.

Valores de exportación y costos locales en Turquía

Durante las primeras semanas de julio de 2026, las ofertas de exportación de pepas de avellana turca (FOB Estambul) se han estabilizado en un rango promedio de US$ 8,15 a US$ 8,70 por kilo (equivalentes a los 7,5 – 8,0 EUR/kg) para los lotes convencionales a granel, mientras que los grados orgánicos permanecen planos.

Esta firmeza en dólares se sostiene a pesar de la alta volatilidad cambiaria local, donde la lira turca (TRY) se ha depreciado hasta alcanzar los niveles de 49,1 a 49,6 TRY por dólar. En el mercado interno, el valor de la avellana con cáscara (rendimiento del 50%) se mantiene anclado en torno a las 170 TRY/kg (aprox. US$ 3,45/kg) en la región de Ordu. No obstante, las organizaciones de productores ya presionan al Consejo de Granos de Turquía (TMO) para que fije un precio de intervención mínimo de 320 TRY/kg (aprox. US$ 6,50/kg), buscando cubrir el fuerte aumento en los costos de mano de obra e insumos que, según estimaciones de la zona occidental, promedian las 240 TRY/kg.

Proyección de cosecha récord para el ciclo 2026/27

El factor clave que limita cualquier rally alcista en los precios internacionales es el excelente desarrollo de los huertos. Tras una temporada 2025 afectada por heladas y sequías que mermaron la oferta, los análisis de campo de julio muestran condiciones climáticas ideales en las principales zonas productoras (Ordu y Giresun), con temperaturas de entre 20 °C y 30 °C que favorecen el llenado óptimo del fruto.

Con este panorama, las estimaciones globales proyectan que la nueva cosecha de Turquía se ubicará sólidamente en un rango de 700.000 a 800.000 toneladas con cáscara, pudiendo incluso superar la barrera de las 800.000 toneladas si las plagas —como el chinche de la fruta— se mantienen controladas. A esto se suma el reporte de producciones estables y sólidas en otros orígenes competidores como Georgia, Azerbaiyán, Estados Unidos y Chile, configurando una oferta mundial abundante para el periodo 2026/27.

Comportamiento de la demanda y estrategia de compra

Por el lado de los compradores, la industria global de la chocolatería, panadería y confitería se mantiene operando bajo un esquema de cautela (estrategia wait-and-see). Si bien la demanda de exportación de Turquía experimentó una contracción en volumen a inicios de año debido a los precios récord del ciclo previo, los envíos comenzaron a normalizarse hacia fines de junio.

Sabiendo que el stock de enlace actual es bajo pero que viene una gran producción en camino, los procesadores de alimentos están dosificando sus contratos de suministro. La recomendación de los analistas de mercado apunta a realizar compras escalonadas por capas (layered procurement) para cubrir el último trimestre de 2026, evitando comprometer grandes capitales a las tarifas actuales mientras se aguarda el anuncio oficial del precio de compra del gobierno turco (TMO) y el inicio de las cosechas masivas de agosto.

Fuente: CMB News