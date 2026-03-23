Mercado global de la manzana supera los US$ 8.000 millones: El análisis del nuevo Anuario de Pomáceas de iQonsulting

El negocio global de la manzana alcanzó un valor récord de USD 8 mil millones en 2025. Según el nuevo reporte de iQonsulting, la industria vive una metamorfosis: mientras Europa pierde peso relativo, Asia y Latinoamérica emergen como destinos clave, y las variedades "club" como Pink Lady, Rockit y Honeycrisp dictan las reglas de la rentabilidad sobre el volumen.

Marzo 23, 2026

La directora de iQonsulting, Isabel Quiroz, define a las manzanas y peras como las “abuelas” de nuestra fruticultura, cuya trayectoria cíclica ofrece lecciones vitales para el resto de las especies. El Anuario 2026 revela que el éxito actual no depende de vender commodities, sino de entender que las variedades hoy responden a estilos de vida. Desde el éxito de la Pink Lady con su marketing joven, hasta la Rockit como un snack saludable de “tres mordidas”, el mercado se ha vuelto extremadamente sofisticado y estratificado.

El cambio en el mapa global: De Europa a India y Brasil

Aunque Europa sigue siendo el principal importador (concentrando el 36% del total), su dominio ha caído drásticamente desde el 51% que ostentaba en 2014. En contraste:

Lejano Oriente: Ya representa el 29% de las importaciones, impulsado con fuerza por India.

Ya representa el 29% de las importaciones, impulsado con fuerza por India. Latinoamérica: Alcanza el 12% de participación, con un crecimiento notable gracias a la demanda de Brasil .

Alcanza el 12% de participación, con un crecimiento notable gracias a la demanda de . China: Se consolida como el destino de mayor valor para el segmento premium (variedades como Envy y Dazzle).

Chile: Transición varietal y exportaciones de valor

Para Chile, el 2025 cerró con ingresos por USD 615 millones FOB, un alza del 6% en valor a pesar de que el volumen solo creció un 3%. Esto confirma que el negocio chileno se está moviendo hacia los precios altos. La caída sostenida de variedades tradicionales como Gala (-21% desde 2019) y Red Delicious (-53%) se ve compensada por el explosivo crecimiento del grupo “Crisp” (Honeycrisp, EverCrisp, Cosmic Crisp), que ha crecido un impresionante 820% en el mismo periodo.

Peras: Un mercado de nichos y estabilidad

El negocio de la pera, valorizado en USD 3.115 millones, se mantiene estable pero con desafíos. Mientras Europa sigue siendo el destino principal para la pera chilena (45% del volumen), el mercado de Norteamérica ofrece los precios más altos (USD 1,2/kg FOB). En Chile, la variedad Forelle se ha consolidado como la número uno, desplazando a la Packham’s Triumph que sigue perdiendo competitividad.