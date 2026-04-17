Mercado global del avellano enfrenta alta volatilidad tras caída productiva y menor oferta desde Turquía

Heladas en la temporada 2025/26 redujeron significativamente la disponibilidad global de avellanas, impulsando los precios a niveles históricamente altos y generando un escenario de incertidumbre para la industria.

Abril 17, 2026

Un complejo escenario atraviesa actualmente el mercado internacional del avellano europeo, marcado por una significativa reducción en la oferta global y una alta volatilidad en los precios, de acuerdo con el más reciente informe de la firma Helios Ingredients correspondiente a abril de 2026.

El reporte identifica como principal factor la fuerte caída de la producción en Turquía —país que concentra cerca del 70% de la oferta mundial—, atribuida a eventos climáticos adversos, en particular a las heladas registradas durante la temporada 2025/26. Esta situación ha generado una contracción relevante en las exportaciones, que se encuentran muy por debajo de los niveles del ciclo anterior, lo que tensiona la disponibilidad global.

Precios altos y ajuste en la demanda

La menor oferta ha tenido un impacto directo en el comportamiento del mercado, impulsando los precios internacionales a niveles históricamente elevados durante los primeros meses del año. Este escenario llevó a compras anticipadas por parte de la industria, especialmente del sector chocolatero, altamente dependiente de este insumo.

Sin embargo, el informe advierte un cambio incipiente en la dinámica del mercado. Frente a los altos precios, algunos actores han comenzado a moderar su demanda o postergar decisiones de compra, lo que podría contribuir a una cierta estabilización en el corto plazo, tras un periodo de fuerte presión alcista.

Expectativas de recuperación aún bajo incertidumbre

En cuanto a las perspectivas productivas, las proyecciones preliminares apuntan a una eventual recuperación para la temporada 2026/27, con estimaciones que sitúan la próxima cosecha global en torno a las 829.000 toneladas.

No obstante, el documento enfatiza que estas cifras deben ser interpretadas con cautela, dado que el desarrollo de la temporada sigue altamente condicionado por factores climáticos en los principales países productores.

Diversificación productiva: una tendencia en consolidación

El actual escenario también ha reforzado el interés por diversificar los orígenes de producción a nivel global. Países como Chile, Estados Unidos, Italia y Georgia continúan expandiendo su superficie plantada, en respuesta a la necesidad de reducir la dependencia estructural de Turquía.

Aun así, el informe subraya que, en el corto plazo, resulta difícil compensar el peso del país euroasiático en el mercado global, lo que mantiene una alta sensibilidad ante cualquier evento productivo en esa zona.

Un mercado expuesto a riesgos estructurales

Más allá de la coyuntura, el análisis evidencia desafíos estructurales relevantes para la industria del avellano. Entre ellos destacan el aumento en la frecuencia de eventos climáticos extremos, la aparición de nuevas plagas y el incremento sostenido de los costos productivos.

De esta forma, el mercado se perfila hacia un escenario más exigente y dinámico, donde la gestión del riesgo, la eficiencia productiva y la diversificación geográfica serán factores clave para sostener el crecimiento en el mediano y largo plazo.

Implicancias para Chile

En este contexto, Chile se posiciona como uno de los actores emergentes con mayor proyección en el negocio del avellano europeo. Si bien el país aún no tiene la escala suficiente para influir en el equilibrio global, el actual escenario de precios altos y búsqueda de nuevos orígenes abre oportunidades relevantes para la industria local.

No obstante, capitalizar este momento requerirá avanzar en productividad, adaptación al cambio climático y consolidación de mercados, en un entorno internacional cada vez más competitivo e incierto.