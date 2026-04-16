México apuesta por Europa: nuevo acuerdo comercial abre oportunidades para el agro

El acuerdo permitirá el ingreso sin aranceles de más del 80% de los envíos, abriendo nuevas oportunidades para diversificar exportaciones fuera de Norteamérica.

Abril 16, 2026

La modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) marcará un punto de inflexión para el sector agroalimentario mexicano, al ampliar significativamente el acceso a uno de los mercados más relevantes a nivel global. El nuevo acuerdo permitirá que más del 83% de los productos agroalimentarios ingresen al bloque europeo sin aranceles, lo que fortalecerá la estrategia de diversificación comercial del país.

Este avance cobra especial relevancia en un contexto de cambios en la dinámica comercial con Estados Unidos, posicionando a la Unión Europea como un destino estratégico para los exportadores mexicanos.

Foro impulsa la diversificación y aborda desafíos del sector

En este escenario, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) lideraron el foro “México–Unión Europea: Oportunidades Agroalimentarias y Diversificación”, instancia que reunió a actores públicos y privados para identificar oportunidades concretas de exportación.

El encuentro se estructuró en cuatro mesas de trabajo enfocadas en los sectores pecuario, frutícola y hortícola, agroindustrial y pesquero. En ellas se analizaron los principales desafíos regulatorios, sanitarios, logísticos y comerciales que enfrentan los exportadores mexicanos en su inserción al mercado europeo.

Además, el foro permitió definir acciones prioritarias de cara a la firma oficial del acuerdo, prevista para mayo, consolidando un espacio de diálogo entre autoridades, empresas y asociaciones de ambos bloques.

Amplio potencial en un mercado de 450 millones de consumidores

La jefa de Negociaciones Comerciales de la Secretaría de Economía, Deborah Alcocer, destacó que el acceso al mercado europeo —con cerca de 450 millones de consumidores— representa una oportunidad significativa, dado que México actualmente participa con apenas el 0,2% de las importaciones agroalimentarias de la Unión Europea.

“La modernización del acuerdo debe entenderse como una herramienta estratégica para diversificar nuestro comercio, abriendo una ventana relevante para productores y exportadores mexicanos”, señaló.

En términos concretos, el nuevo TLCUEM contempla que el 86% de los productos agrícolas y pesqueros mexicanos ingresen de manera inmediata sin aranceles, además de establecer cuotas y condiciones preferenciales para productos clave como jugo de naranja, plátanos, miel, pescados y mariscos, entre otros.

Desafío: reducir dependencia de Norteamérica

Pese a contar con 14 acuerdos comerciales con 52 países, más del 90% de las exportaciones agroalimentarias mexicanas se concentran en Norteamérica. Así lo advirtió Jorge Esteve, presidente del CNA, quien subrayó la necesidad de avanzar en diversificación, innovación y competitividad.

Actualmente, México ocupa el puesto 30 entre los proveedores agroalimentarios de la Unión Europea, con exportaciones que alcanzaron los US$1.500 millones en 2025, lo que refleja tanto el desafío como el potencial de crecimiento.

Productos estratégicos y nuevas oportunidades

El acuerdo permitirá consolidar la presencia de productos ya posicionados en Europa, como el café, el tequila y el aguacate, al tiempo que abre nuevas oportunidades para otros rubros.

Asimismo, se observa una estrategia más amplia de diversificación hacia mercados como Japón, Brasil, Vietnam y distintos países europeos, especialmente en productos como el mango, los cítricos y otros productos frescos.

Beneficios para ambos bloques y protección de denominaciones

Desde la perspectiva europea, el acuerdo también contempla la eliminación del 95% de los aranceles a exportaciones agroalimentarias hacia México, junto con la simplificación de normas y procedimientos para facilitar el comercio, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

Además, se reforzarán compromisos en materia de sostenibilidad, incluyendo estándares climáticos y laborales.

Un aspecto clave es la protección de 568 Indicaciones Geográficas europeas, entre ellas productos emblemáticos como Champagne, jamón de Parma, vinagre balsámico de Módena y vino de Rioja. Esta protección también se extenderá a productos mexicanos como la vainilla de Papantla, el mango Ataulfo y el arroz de Morelos.

Amplia participación del sector productivo

El foro reunió a 41 organizaciones del sector productivo, que representaron una amplia gama de productos, como paltas, berries, plátanos, cítricos, uvas, carnes, lácteos, miel, café, cacao, granos y productos del mar, entre otros.

Asimismo, participaron 60 empresas agroalimentarias, junto con embajadas de la Unión Europea, gobiernos estatales y organismos públicos, lo que evidencia el alto interés en aprovechar las oportunidades que abrirá el nuevo acuerdo.