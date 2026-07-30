México: Veracruz consolida su liderazgo agroexportador al enviar más de 40 toneladas de limón persa a Estados Unidos y Rusia

Con un despacho que supera las 40 toneladas de fruta fresca, la producción del estado mexicano afianza su presencia en mercados internacionales altamente exigentes, reafirmando la calidad y sanidad de sus cítricos en el extranjero.

Julio 30, 2026

El campo mexicano sigue demostrando su capacidad competitiva en el comercio exterior. Productoras y productores de la sociedad cooperativa Bioproductores del Llano Alto, ubicados en el municipio de Papantla de Olarte, Veracruz, concretaron una exportación total de 40,4 toneladas de limón persa. Este cargamento histórico se dividió estratégicamente entre dos mercados de alta exigencia: Estados Unidos y Rusia.

Destinos y logística de exportación

Del volumen total embarcado, la distribución y sus respectivas rutas operativas comprenden:

Estados Unidos: Se destinaron 19 toneladas de la fruta con rumbo a McAllen, Texas, en un trayecto terrestre estimado en aproximadamente 11 horas.

Se destinaron 19 toneladas de la fruta con rumbo a McAllen, Texas, en un trayecto terrestre estimado en aproximadamente 11 horas. Rusia: Se enviaron 21,4 toneladas desde Martínez de la Torre, Veracruz, hacia el puerto de Altamira para continuar su viaje por vía marítima en un trayecto estimado de 22 a 23 días rumbo a Moscú.

Este logro comercial es resultado del acompañamiento técnico y comercial del programa federal Sembrando Vida, el cual ha permitido organizar a comunidades rurales para negociar directamente con compradores internacionales. Gracias a este esquema de venta directa, las familias productoras obtienen entre 40% y 50% mejores precios en comparación con los canales de comercialización tradicionales.

Estándares de calidad y características del limón veracruzano

Las frutas exportadas provienen de huertas establecidas entre 2021 y 2022, cuyos árboles tienen entre tres y cinco años de desarrollo. El limón persa veracruzano cumple con rigurosos estándares internacionales de inocuidad y trazabilidad, destacando por atributos físicos clave que facilitan su comercialización a grandes distancias:

Larga vida de anaquel , indispensable para soportar traslados internacionales prolongados.

, indispensable para soportar traslados internacionales prolongados. Color verde intenso y tamaño uniforme .

y . Cáscara con la rugosidad exacta exigida por los mercados globales.

Proyecciones y desarrollo económico local

Esta operación representa solo el inicio de una robusta temporada comercial. Tan solo para el segundo semestre de 2026, los productores de Papantla —región que cuenta con al menos 9.500 productores con capacidad de proveeduría— proyectan comercializar más de 257 toneladas del cítrico.

La incursión exitosa del limón persa de Veracruz en Norteamérica y Europa del Este consolida una estrategia de diversificación comercial que fortalece la economía rural de México. Al conectar el esfuerzo de los pequeños agricultores con cadenas logísticas internacionales, el país reafirma su posición como una potencia citrícola global capaz de cumplir con los más altos estándares de calidad.

Fuente: informador.mx