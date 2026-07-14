Minagri activa plan de emergencia y lanza plataforma digital para proteger al sector agrícola ante inminente sistema frontal

Ante el inminente sistema frontal que afectará a la zona centro-sur del país, el Ministerio de Agricultura lideró una reunión de coordinación, activó un monitoreo permanente y destacó el rol del nuevo "Sistema de Información para la Gestión del Riesgo Agropecuario" (GRD) para anticiparse a las emergencias.

Julio 14, 2026

En el marco de la preparación frente a un sistema frontal que amenaza con afectar fuertemente la zona centro-sur de Chile, el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, encabezó una mesa de coordinación técnica con los directores de servicios como INDAP, SAG y CNR. La cita, liderada por la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres Agrícola (UGRA), tuvo como fin definir acciones de monitoreo, prevención y mitigación, especialmente ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño se manifieste con alta intensidad.

Alertas por posibles desbordes y falta de forraje

El subsecretario Venezian advirtió que el frente avanzará de forma severa desde las regiones de Valparaíso hasta Biobío. Uno de los mayores riesgos detectados se encuentra en la susceptibilidad de rebalse de algunos canales, lo que podría anegar cultivos y potreros ganaderos.

Esta situación de anegamiento representa una amenaza directa para el ganado, dado que las inundaciones reducen la disponibilidad de pasto para alimentación. Ante este escenario, el Minagri enfatizó que servicios como INDAP, SAG y la Comisión Nacional de Riego (CNR) ya se encuentran coordinando medidas en cada comuna afectada para enfrentar los posibles daños.

Recomendaciones clave y limpieza de desagües

En materia de prevención en terreno, las autoridades regionales y sectoriales se encuentran trabajando en la limpieza de canales y esteros para que queden libres de ramas, árboles y obstáculos que dificulten la circulación de agua. La meta es que, una vez concluidas las lluvias sobre lo normal que se pronostican, el agua sea evacuada de la manera más expedita posible.

La autoridad agraria entregó directrices urgentes a los agricultores de las zonas de riesgo:

Canales despejados: Profundizar las vías de evacuación de aguas y mantener abiertos los desagües en los predios.

Profundizar las vías de evacuación de aguas y mantener abiertos los desagües en los predios. Resguardo ganadero: Trasladar a los animales hacia los sectores más altos de los predios.

Trasladar a los animales hacia los sectores más altos de los predios. Protección de alimentos: Mantener el forraje a resguardo, tapado y en zonas de altura para evitar que entre en contacto con la humedad.

El nuevo “Sistema de Información para la Gestión del Riesgo Agropecuario”

Para dar soporte permanente y anticiparse a estos escenarios, el Ministerio de Agricultura, mediante la UGRA, impulsó el desarrollo de una nueva plataforma digital nacional. Este sistema unifica la información meteorológica nacional para generar proyecciones de riesgo de lluvia comuna por comuna y región por región.

Esta herramienta proporciona datos en tiempo real, alertas tempranas, pronósticos y mapas de vulnerabilidad territorial. Con ella, se busca optimizar la toma de decisiones tanto de los agricultores como de los servicios de Gobierno.

Alineado con esto, el subsecretario Venezian reveló que hace un mes y medio se envió a las seremis de cada región un catastro con la información histórica y los puntos críticos de las inundaciones del año 2023. De esta manera, el cruce de datos históricos con el pronóstico del frente actual permitirá coordinar medidas preventivas eficaces y, en caso de ser necesario, agilizar los apoyos inmediatos ante eventuales emergencias.