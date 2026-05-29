Mission Produce y Westfalia Fruit activan cláusulas de emergencia ante el desplome de la oferta de aguacate mexicano

En un giro radical del mercado, la rápida reducción del stock al cierre de la temporada en México disparó los precios en campo y obligó a las principales distribuidoras del mundo a notificar retrasos en sus despachos.

Mayo 29, 2026

El negocio internacional del aguacate ha entrado en una fase de extrema volatilidad y tensión comercial. Dos de las corporaciones más grandes en la distribución global de frutas frescas, Mission Produce y Westfalia Fruit, han enviado notificaciones formales a sus clientes para declarar el estado de “fuerza mayor”. La drástica e imprevista caída en los volúmenes disponibles en México, el principal epicentro de abastecimiento para el mercado norteamericano, quebró la estabilidad de la oferta en un lapso de apenas dos semanas.

Hasta mediados de mayo, el flujo de la fruta mexicana se mantenía abundante; sin embargo, las condiciones del sector sufrieron un deterioro vertiginoso a medida que la actual campaña se acerca a su etapa de término. Las restricciones actuales en el volumen representan un escenario que escapa por completo al control de las empresas y que no pudo haberse previsto ni evitado por medios comercialmente razonables.

Competencia en campo y precios al alza por hora

Las cartas internas emitidas por la alta dirección de ambas compañías describen un panorama de alta complejidad en las zonas de recolección y empaque:

Retención de fruta: Los productores locales están reteniendo de forma activa las cosechas en los huertos.

Los productores locales están reteniendo de forma activa las cosechas en los huertos. Disputa por el stock: Los precios en el campo se están disparando a un ritmo vertiginoso debido a que las plantas envasadoras compiten agresivamente por capturar el escaso fruto disponible, según detalló Galen Johnson, ejecutivo de Mission Produce.

Los precios en el campo se están disparando a un ritmo vertiginoso debido a que las plantas envasadoras compiten agresivamente por capturar el escaso fruto disponible, según detalló Galen Johnson, ejecutivo de Mission Produce. Proyección de junio: Se anticipa que el suministro seguirá siendo extremadamente limitado en el corto plazo. Dado que los costes continúan en aumento y las tarifas en frontera suben hora a hora, la volatilidad marcará la pauta durante todo el mes de junio a medida que la oferta se reduzca aún más.

Desvío de cargamentos hacia Perú, Colombia y California

La declaración de fuerza mayor, ratificada también por Raina Nelson, presidenta de Westfalia Fruit North America, implica que las firmas prevén retrasos generalizados y una menor capacidad de cumplimiento en los pedidos programados.

Ante la imposibilidad de cubrir la demanda con la producción mexicana restante, los equipos de aprovisionamiento global de las distribuidoras han puesto en marcha estrategias de redireccionamiento. La industria ha comenzado a desviar volúmenes desde orígenes alternativos como Perú, Colombia y California, además de salir a comprar de manera directa al mercado spot (compras al contado de entrega inmediata) para intentar mantener la continuidad del suministro.

De acuerdo con un comunicado de Produce Alliance publicado en LinkedIn, la problemática afecta de forma transversal a todos los productores y expedidores del sector. Aunque Mission Produce y Westfalia confirmaron que seguirán trabajando para envasar la mayor cantidad de aguacate posible para sus distribuidores de programa, admitieron que el suministro global del sector no será suficiente para satisfacer la fuerte demanda del mercado estadounidense.

Fuente: Freshplaza