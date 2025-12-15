Mosca de la fruta en Malloa entra en fase final de erradicación tras campaña del SAG

Diciembre 15, 2025

La comuna de Malloa se encuentra en la recta final para erradicar por completo la mosca de la fruta, tras una campaña sanitaria que, en los próximos días, permitirá cerrar los brotes activos detectados en la comuna.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Agricultura durante una visita a la Región de O’Higgins encabezada por la ministra Ignacia Fernández, quien recorrió el Puesto de Control de la Campaña Mosca de la Fruta del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) instalado en la comuna.

Esta acción se enmarca en el plan estratégico nacional “NO a la mosca de la fruta”, una iniciativa intersectorial que ha logrado reducir los focos a nivel nacional de 70 a 36 durante el período 2024-2025. Una vez concretado el cierre de los brotes en Malloa, la cifra nacional descenderá a 35.

En esta comuna, el trabajo ha significado una inversión superior a $2.200 millones. La intervención contempla una zona de cuarentena interna de 7,2 kilómetros, diseñada para resguardar 4.500 hectáreas productivas y proteger a 198 agricultores.

Durante su recorrido por el puesto de control del SAG en el sector de Pelequén, la ministra Fernández destacó el alcance del operativo desplegado desde marzo. Según señaló, el proceso ha abarcado desde la difusión temprana y el trabajo en laboratorio, hasta las etapas de control, tratamiento, vigilancia y trampeo necesarias para alcanzar la erradicación.

Las cifras del SAG dan cuenta del avance a nivel nacional. Entre 2024 y 2025 se han registrado 70 brotes de mosca de la fruta (Ceratitis capitata), de los cuales 34 ya han sido erradicados, lo que representa un 50% de avance en la eliminación de la plaga.

Solo durante 2025 se han ejecutado 46 acciones de vigilancia. A ello se suma un despliegue masivo de infraestructura operativa, con la liberación de millones de pupas, la instalación de un elevado número de trampas y el tratamiento de amplias superficies agrícolas.

En paralelo, se han activado medidas de apoyo a los productores afectados. Destaca el Seguro Agrícola Catastrófico, que compensa a los agricultores que han debido descargar y destruir fruta dentro de los radios regulados por la presencia de brotes, instrumento que ya ha sido utilizado en 18 focos durante 2025.

El control del ingreso ilegal de productos agropecuarios también ha sido reforzado. Estas acciones han permitido decomisar más de 358 toneladas de productos y detectar plagas cuarentenarias de alto riesgo en distintos puntos del país.

En las fronteras habilitadas, la fiscalización alcanza al 100% del equipaje. En el complejo Los Libertadores, por ejemplo, se registraron 52 intercepciones hasta agosto de 2025, muy por encima del promedio histórico de 27,6.

Al cerrar su visita a la región, la ministra Fernández recalcó que el trabajo del SAG es clave para mantener a Chile libre de la mosca de la fruta. Junto a ello, llamó a la ciudadanía a reforzar el autocuidado, evitando el ingreso de productos de origen ilegal y la compra de alimentos provenientes de lugares no habilitados o desconocidos.