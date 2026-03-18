Mundoagro Capacita inicia su ciclo 2026 con curso sobre fertilización de precisión en frutales y vides

El curso online dictado por Juan Hirzel abordará desde el análisis de suelos hasta el uso de bioestimulantes en condiciones reales de campo.

Marzo 18, 2026

Con el objetivo de fortalecer las competencias técnicas en nutrición vegetal y manejo de suelos, Mundoagro Capacita anunció la realización del curso “Fertilización de Frutales y Vides”, una instancia de formación especializada que se desarrollará durante abril en formato online.

El programa será dictado por Juan Hirzel, ingeniero agrónomo, máster y doctor en ciencias, reconocido por su trayectoria en investigación y asesoría en fertilidad de suelos y nutrición de cultivos. El curso contempla cuatro clases- y una evaluación final optativa- que se realizarán los martes de abril, entre el 7 y el 28, a las 18:00 horas de Chile.

Un enfoque integral: del suelo a la planta

El curso propone una mirada integral del proceso de fertilización, comenzando por el diagnóstico y manejo correctivo de suelos para proyectos de plantación. En este módulo inicial se abordarán aspectos como el estudio edafológico, las propiedades químicas del suelo y la correcta interpretación de análisis físico-químicos, junto con estrategias de manejo correctivo mediante enmiendas orgánicas y químicas.

Posteriormente, el programa profundiza en el manejo de la fertilización en distintas etapas productivas, diferenciando las necesidades nutricionales de huertos en formación y en producción. En este contexto, se entregarán herramientas para diseñar programas de fertilización ajustados a cada realidad productiva.

Interpretación de análisis y toma de decisiones

Uno de los ejes centrales del curso será el uso de análisis de tejidos como herramienta clave para la toma de decisiones. A lo largo de las sesiones, los participantes aprenderán a interpretar análisis foliares, de frutos y otros indicadores, con el fin de ajustar y corregir programas de fertilización de manera precisa.

Innovación y validación en campo

El programa también incorpora contenidos orientados a la evaluación de tecnologías, como el uso de enmiendas orgánicas, bioestimulantes y ácidos húmicos. En este ámbito, se revisarán resultados experimentales y se abordarán conceptos fundamentales como el diseño de ensayos, la diferencia entre ensayo y experimento, y el uso de herramientas estadísticas en condiciones de campo.

Formación flexible y orientada a la industria

El curso está dirigido a administradores de huertos y vides, asesores técnicos, gerentes agrícolas, productores, jefes de campo, así como a profesionales vinculados a empresas exportadoras y proveedoras de insumos y servicios.

Las clases quedarán disponibles en la plataforma de Mundoagro Capacita, lo que permitirá a los participantes revisar los contenidos en diferido. Además, el programa contempla una evaluación optativa y la entrega, al cierre, de informes de participación y métricas digitales.

Con este tipo de iniciativas, Mundoagro Capacita continúa ampliando su oferta formativa, en línea con las crecientes exigencias técnicas de la fruticultura moderna y la necesidad de optimizar el uso de recursos en escenarios productivos cada vez más desafiantes.

Para inscribirse al curso gratuito, haga clic en el siguiente link o a través de las redes sociales de Mundoagro.