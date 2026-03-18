Mundoagro Capacita inicia su ciclo 2026 con curso sobre fertilización de precisión en frutales y vides
Con el objetivo de fortalecer las competencias técnicas en nutrición vegetal y manejo de suelos, Mundoagro Capacita anunció la realización del curso “Fertilización de Frutales y Vides”, una instancia de formación especializada que se desarrollará durante abril en formato online.
El programa será dictado por Juan Hirzel, ingeniero agrónomo, máster y doctor en ciencias, reconocido por su trayectoria en investigación y asesoría en fertilidad de suelos y nutrición de cultivos. El curso contempla cuatro clases- y una evaluación final optativa- que se realizarán los martes de abril, entre el 7 y el 28, a las 18:00 horas de Chile.
Un enfoque integral: del suelo a la planta
El curso propone una mirada integral del proceso de fertilización, comenzando por el diagnóstico y manejo correctivo de suelos para proyectos de plantación. En este módulo inicial se abordarán aspectos como el estudio edafológico, las propiedades químicas del suelo y la correcta interpretación de análisis físico-químicos, junto con estrategias de manejo correctivo mediante enmiendas orgánicas y químicas.
Posteriormente, el programa profundiza en el manejo de la fertilización en distintas etapas productivas, diferenciando las necesidades nutricionales de huertos en formación y en producción. En este contexto, se entregarán herramientas para diseñar programas de fertilización ajustados a cada realidad productiva.
Interpretación de análisis y toma de decisiones
Uno de los ejes centrales del curso será el uso de análisis de tejidos como herramienta clave para la toma de decisiones. A lo largo de las sesiones, los participantes aprenderán a interpretar análisis foliares, de frutos y otros indicadores, con el fin de ajustar y corregir programas de fertilización de manera precisa.
Innovación y validación en campo
El programa también incorpora contenidos orientados a la evaluación de tecnologías, como el uso de enmiendas orgánicas, bioestimulantes y ácidos húmicos. En este ámbito, se revisarán resultados experimentales y se abordarán conceptos fundamentales como el diseño de ensayos, la diferencia entre ensayo y experimento, y el uso de herramientas estadísticas en condiciones de campo.
Formación flexible y orientada a la industria
El curso está dirigido a administradores de huertos y vides, asesores técnicos, gerentes agrícolas, productores, jefes de campo, así como a profesionales vinculados a empresas exportadoras y proveedoras de insumos y servicios.
Las clases quedarán disponibles en la plataforma de Mundoagro Capacita, lo que permitirá a los participantes revisar los contenidos en diferido. Además, el programa contempla una evaluación optativa y la entrega, al cierre, de informes de participación y métricas digitales.
Con este tipo de iniciativas, Mundoagro Capacita continúa ampliando su oferta formativa, en línea con las crecientes exigencias técnicas de la fruticultura moderna y la necesidad de optimizar el uso de recursos en escenarios productivos cada vez más desafiantes.
Para inscribirse al curso gratuito, haga clic en el siguiente link o a través de las redes sociales de Mundoagro.