Nueva homologación del Comité de Uva de Mesa redefine los rangos de calibre en Chile

La propuesta establece parámetros medidos en milímetros para categorías que van desde M hasta JJJ, diferenciando estándares según genética y características varietales.

Febrero 20, 2026

Con la meta de aportar mayor claridad y coherencia a la oferta exportable de uva de mesa chilena, Ignacio Caballero, director ejecutivo del Comité de Uva de Mesa de Frutas de Chile, dio a conocer un documento técnico orientado a homologar los calibres de distintas variedades producidas en el país.

La propuesta apunta a establecer parámetros comunes que permitan clasificar el tamaño de la fruta según su genética y color, facilitando así una comunicación más precisa con importadores y supermercados a nivel global.

“Esta actualización técnica busca clasificar con precisión las dimensiones de la fruta según su genética y su color, asegurando que cada racimo cumpla con las expectativas del consumidor global”, explicó Caballero.

Un escenario con múltiples escalas y criterios

Actualmente, la industria chilena opera con un amplio abanico de variedades y de sistemas de clasificación. En el país se cultivan más de 63 variedades de uva de mesa, las que se distribuyen en 46 rangos de calibre distintos y utilizan cinco escalas de nomenclatura diferentes.

En algunos casos, los tamaños se identifican desde S hasta XL; en otros, se emplean letras que van desde la A hasta la J. A esto se suma que un mismo nombre de calibre puede representar distintos rangos de milímetros dependiendo de la variedad, e incluso algunos obtentores cuentan con nomenclaturas propias oficialmente establecidas.

“Existe la necesidad de ordenar la información que se entrega a los mercados. Hoy convivimos con múltiples escalas y criterios, lo que genera confusión. La homologación busca justamente unificar y dar mayor transparencia al sistema”, detalló el director ejecutivo del Comité.

Dos estándares generales y una categoría especial

El documento plantea una estructura basada en rangos medidos en milímetros que abarcan las categorías de M a JJJ, definiendo con claridad los límites de cada tramo.

El nuevo estándar será aplicable a más de 40 variedades. Bajo esta propuesta, por ejemplo, el calibre XL se situará entre 20 y 22 milímetros, mientras que la categoría JJJ corresponderá a frutos que superen los 26 milímetros.

El segundo estándar estará enfocado en 10 variedades específicas, incluyendo tanto materiales tradicionales como desarrollos más recientes, en los que el XL quedará establecido entre 19 y 21 milímetros y el JJJ para bayas superiores a 25 milímetros.

Adicionalmente, el documento incorpora una clasificación denominada “Special”, destinada a variedades que presentan características morfológicas particulares y que, por lo tanto, requieren criterios diferenciados de medición.

Un mismo lenguaje para fortalecer la competitividad

Desde el Comité de Uva de Mesa enfatizan que esta herramienta técnica busca fortalecer la competitividad del sector, al permitir que productores, exportadores y compradores internacionales trabajen bajo parámetros comunes.

“Esta homologación es una herramienta clave para que productores y exportadores hablen un mismo idioma técnico, garantizando la consistencia de la oferta chilena en el exterior”, concluyó Caballero.

Revisa el documento en el siguiente enlace.