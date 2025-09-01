Nueva ministra de Agricultura: expectativas y desafíos para María Ignacia Fernández

Autoridades del sector agrícola han expresado su interés por trabajar de la mano con la nueva líder y continuar con el progreso alcanzado.

Desde el 21 de agosto, el gobierno chileno cuenta con una nueva ministra de agricultura, María Ignacia Fernández, quien asumió el cargo en reemplazo de Esteban Valenzuela después de ser removido de su cargo por el presidente Gabriel Boric.

El gobierno indicó que el nombramiento de Fernández responde al compromiso de continuar fortaleciendo el desarrollo sustentable del sector agrícola, profundizando el trabajo con los territorios, promoviendo la innovación y velando por la seguridad alimentaria del país.

Fernández, Licenciada en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, ya había estado previamente en el ministerio ejerciendo como subsecretaria de Agricultura entre marzo de 2023 y mayo de este año. Además, fue Jefa de División de Políticas y Estudios, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Asimismo, ejerció como analista en la Dirección de Presupuestos.

Reacciones desde los sectores agricultores

Diversas entidades de la agricultura chilena se han pronunciado y mostrado su disposición a trabajar de la mano con la nueva ministra.

Desde la Sociedad Nacional de Agricultura, fue Antonio Walker, su presidente, quien deseo el mayor de los éxitos a la nueva administración y hizo un llamado a que su gestión le dé continuidad al trabajo realizado.

“Como gremio, reiteramos nuestra disposición a colaborar y trabajar de manera conjunta en los distintos desafíos que enfrenta el sector, promoviendo soluciones que contribuyan al fortalecimiento de la agricultura nacional y del desarrollo del país”, dijo en un comunicado Walker.

Frutas de Chile también se pronunció de la mano de su presidente Iván Marambio, quien destacó el profesionalismo y la experiencia de Fernández en el sector público. Además, aseguro que su designación permitirá dar continuidad a la agenda agroexportadora y avanzar en procesos relevantes como la apertura de mercados, el fortalecimiento sanitario y la coordinación público-privada.

Es importante destacar que el exministro Valenzuela se mostró siempre cercano a la fruticultura nacional, participando en actividades y expresando el apoyo de su gestión al crecimiento del sector. Esto fue destacado por Marambio al mencionar el compromiso y la disposición al diálogo del ministro en materias vinculadas a la competitividad del sector, la agricultura familiar campesina y el impulso de las exportaciones.

Desde Frutas de Chile indicaron que esperan mantener en la agenda de la nueva ministra los siguientes temas:

El combate al contrabando de frutas y hortalizas, mediante proyectos que refuercen la protección a la producción local y la competitividad.

El fortalecimiento del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), clave para garantizar la sanidad e inocuidad de las exportaciones.

La apertura y profundización de mercados en regiones como Marruecos y el sudeste asiático, junto con negociaciones fitosanitarias con socios estratégicos como China, Corea, India, Estados Unidos y México.