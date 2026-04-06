Nueva variedad de cereza bicolor irrumpe en Chile y busca redefinir la oferta exportadora

Cheery Glow™ comienza a posicionarse como una alternativa estratégica para enfrentar los desafíos productivos y comerciales del sector, destacando por su precocidad, firmeza y adaptabilidad climática.

Abril 6, 2026

La industria chilena de la cereza enfrenta un escenario de transformación, marcado por mayores volúmenes, presión sobre los precios y la necesidad de diversificar mercados. En este contexto, la incorporación de nuevas variedades resulta clave para mantener la competitividad del negocio.

Es en este escenario donde comienza a posicionarse en Chile Cheery Glow™, una nueva cereza bicolor desarrollada por Bloom Fresh™, que busca diferenciarse por su precocidad, calidad de fruta y capacidad de adaptación a distintas zonas productivas.

Una apuesta por adelantarse al mercado

Uno de los principales atributos de esta variedad es su cosecha temprana, que permite a los productores adelantarse entre varios días respecto a variedades tradicionales como Santina. Esta condición resulta estratégica en una industria en la que el timing de llegada a destino puede marcar la diferencia en los retornos.

La temporada 2025-2026 ha evidenciado, justamente, una tendencia hacia cosechas más tempranas, lo que ha generado un ingreso anticipado de fruta a los mercados y una mayor presión sobre los precios en destino.

En este escenario, contar con genética que permita capturar las primeras ventanas comerciales se vuelve una ventaja competitiva relevante.

Adaptación productiva frente a nuevos desafíos climáticos

Cheery Glow™ también destaca por su bajo requerimiento de frío —cercano a las 450 horas—, lo que facilita su adaptación a inviernos cada vez más variables. Esta característica permite su desarrollo en un amplio rango productivo, desde el norte chico hasta la zona central, lo que amplía las opciones para los productores.

La variabilidad climática ha sido uno de los factores que ha impactado la producción en las últimas temporadas, con episodios de heladas, lluvias y primaveras inestables que han afectado los rendimientos y la planificación agrícola.

Frente a este escenario, las nuevas variedades buscan reducir riesgos y asegurar una producción más estable.

Calidad, condición y eficiencia productiva

Desde el punto de vista agronómico, esta variedad presenta una entrada temprana en producción y rendimientos que pueden alcanzar en torno a 15 toneladas por hectárea, con una cuaja media a alta.

En términos de calidad, ofrece fruta firme —cercana a 320 g/mm— y niveles de azúcar entre 20 y 22 grados Brix, atributos clave para afrontar largos viajes a mercados lejanos. Además, su condición bicolor aporta diferenciación visual, un aspecto que comienza a ganar interés en destinos como Asia, Europa y Estados Unidos.

A nivel de postcosecha, se ha observado una buena vida de almacenamiento, lo que proporciona mayor flexibilidad logística en una industria donde los tiempos de tránsito pueden extenderse durante varias semanas.

Diferenciación en un mercado cada vez más exigente

El desarrollo de nuevas variedades, como Cheery Glow™, también responde a un cambio estructural en la industria. El crecimiento sostenido de la superficie plantada y el aumento de la oferta han obligado a los exportadores a replantear sus estrategias, poniendo mayor énfasis en calidad, condición y segmentación de mercados.

En paralelo, la fuerte dependencia del mercado chino y la volatilidad de los precios han reforzado la necesidad de diversificar destinos y apostar por fruta con atributos diferenciadores.

En este contexto, las cerezas bicolores podrían abrir nuevas oportunidades comerciales, especialmente en nichos premium donde la apariencia y la experiencia de consumo juegan un rol cada vez más relevante.

Expansión controlada y desafíos de manejo

Actualmente, la superficie de esta variedad en Chile se encuentra en una fase inicial de expansión, con plantaciones que crecen progresivamente. El foco está puesto en validar su comportamiento en distintas condiciones de producción antes de una adopción masiva.

No obstante, su manejo agronómico requiere atención, en particular en aspectos como la exposición a la luz, clave para lograr una adecuada coloración del fruto, así como en el control del vigor.

Innovación varietal como eje del futuro

En un escenario de mayor competencia global, menores retornos y cambios en las condiciones productivas, la innovación genética se posiciona como un eje estratégico para la fruticultura chilena.

La irrupción de variedades como Cheery Glow™ refleja una industria que busca evolucionar hacia modelos más eficientes, resilientes y orientados a la calidad, en línea con las nuevas exigencias de los mercados internacionales.