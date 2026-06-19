Nueva Zelanda culmina su mayor cosecha de kiwis con 225 millones de bandejas

Tras tres meses de intensa actividad, la industria neozelandesa cierra su temporada más productiva de la historia. Pese a las cifras globales positivas, los productores de kiwi verde enfrentan desafíos de rendimiento que ponen a prueba su rentabilidad.

Junio 19, 2026

Nueva Zelanda ha marcado un hito en su historia hortícola. La industria del kiwi acaba de finalizar su cosecha más voluminosa hasta la fecha, alcanzando un total aproximado de 225 millones de bandejas —cada una con un promedio de 30 frutos—. Este resultado supera el récord establecido en 2025, que fue de 216 millones de bandejas y generó pagos al sector por 3.560 millones de dólares neozelandeses, impulsando las economías regionales de todo el país.

El éxito de esta temporada, según lo informado por New Zealand Kiwifruit Growers Inc. (NZKGI) , se sostiene sobre el trabajo colaborativo de toda la cadena de suministro, desde el campo hasta los centros de empaque.

Análisis por variedad: Luces y sombras

La campaña presentó desempeños dispares según el tipo de fruto:

Kiwi Rojo: Con cerca de cinco millones de bandejas recolectadas desde febrero, este segmento fue el primero en salir al mercado, agotando sus existencias en los puntos de venta a mediados de mayo.

Con cerca de cinco millones de bandejas recolectadas desde febrero, este segmento fue el primero en salir al mercado, agotando sus existencias en los puntos de venta a mediados de mayo. SunGold: Esta variedad lideró el volumen con casi 162 millones de bandejas, las cuales continúan fluyendo desde las cámaras de frío hacia los mercados internacionales.

Esta variedad lideró el volumen con casi 162 millones de bandejas, las cuales continúan fluyendo desde las cámaras de frío hacia los mercados internacionales. Kiwi Verde: Este grupo enfrenta el panorama más complejo. La cosecha de 58 millones de bandejas sufrió retrasos debido a una maduración tardía en las vides. Además, el rendimiento fue más de un 14% inferior al de 2025, lo que genera incertidumbre sobre la rentabilidad final para los productores de esta categoría, a pesar de los buenos retornos por bandeja obtenidos en los últimos años.

Calidad y visión comercial ante un entorno global complejo

Colin Bond, CEO de NZKGI, destacó que el éxito no es casual, sino el resultado de un sistema de valor “best in class” que el sector está decidido a proteger frente a las tensiones logísticas y las barreras comerciales globales. Por ahora, las indicaciones tempranas apuntan a una buena calidad de fruta, aunque el sector mantiene un monitoreo riguroso para asegurar que se mantengan los estándares desde el huerto hasta el consumidor final.

La industria espera tener una visión mucho más clara de los retornos financieros para los productores en septiembre próximo. A mediano plazo, las proyecciones son optimistas: se espera que la producción crezca hasta los 236 millones de bandejas en los próximos cinco años, con retornos sólidos que oscilan entre los 9 y 16 dólares neozelandeses por bandeja según la variedad.

Liderazgo en exportaciones y el impulso de nuevos mercados

De acuerdo con el informe de situación del Ministerio de Industrias Primarias de junio de 2026, el kiwi se ratifica como la principal exportación hortícola de Nueva Zelanda, con una proyección de ingresos que crecerá un 16%, alcanzando los 4.800 millones de dólares, superando ampliamente al vino (2.100 millones), manzanas y peras (1.300 millones) y hortalizas (710 millones).

Finalmente, el sector se prepara para un futuro de mayor rentabilidad gracias a dos pilares estratégicos:

Protección de variedades: Mejoras en los derechos de obtentor que extienden los periodos de propiedad. Acuerdo Comercial con India: Los avances en el Tratado de Libre Comercio con este mercado permitirán eliminar aranceles dentro de una cuota anual creciente (hasta 15.000 toneladas), lo cual se perfila como un motor de crecimiento fundamental para los próximos años.

En definitiva, el cierre de esta campaña histórica pone de manifiesto la resiliencia y capacidad organizativa de la industria neozelandesa, que logra sostener su liderazgo global pese a los retos climáticos y productivos de la variedad verde. Con la mirada puesta en el mercado de India y la consolidación de sus variedades premium, Nueva Zelanda reafirma su compromiso de mantener una cadena de valor competitiva y eficiente, transformando los desafíos de hoy en las oportunidades de rentabilidad que proyectan un crecimiento sostenido para sus productores hacia el cierre de la década.