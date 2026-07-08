Nuevo estudio en la India revela genotipos de kiwi amarillo que superan los 181 gramos por fruto

La investigación, desarrollada en la región del Himalaya, identificó cinco líneas de selección de pulpa dorada con características sobresalientes en calibre, dulzor y niveles de vitamina C frente a las variedades comerciales de referencia.

Julio 8, 2026

El mercado global del kiwi de pulpa amarilla (Actinidia chinensis var. chinensis) continúa expandiéndose con fuerza gracias a la alta preferencia de los consumidores por su sabor dulce y su calidad nutricional. Para responder a esta demanda y buscar alternativas de alta rentabilidad para los productores, un equipo de científicos de la India —integrado por Vishal Singh Rana, Pooja Kumari, Dharam Paul Sharma, Dinesh Singh Thakur y Sunny Sharma— llevó a cabo un exhaustivo estudio entre los años 2023 y 2025 en la región del noroeste del Himalaya. El ensayo evaluó el comportamiento de diez genotipos prometedores frente a la variedad comercial de referencia Allison (Actinidia chinensis var. deliciosa), demostrando una variabilidad genética excepcional que promete transformar la fruticultura de la zona.

Desempeño en el huerto: Floración y vigor de las plantas

El análisis agronómico de las líneas experimentales (identificadas bajo las siglas UHF y desarrolladas a partir de poblaciones de plántulas) mostró ventajas estratégicas clave para el manejo técnico y la productividad del cultivo:

Ciclo de floración prolongado: El genotipo UHF-9 destacó al registrar la mayor duración de floración con 24.44 días, un factor clave para asegurar una polinización efectiva en zonas climáticas variables. Por su parte, la variedad tradicional Allison mantuvo su fortaleza en densidad floral, promediando 42.78 flores por brote.

El genotipo UHF-9 destacó al registrar la mayor duración de floración con 24.44 días, un factor clave para asegurar una polinización efectiva en zonas climáticas variables. Por su parte, la variedad tradicional Allison mantuvo su fortaleza en densidad floral, promediando 42.78 flores por brote. Mayor capacidad fotosintética: En cuanto al vigor vegetativo, la línea UHF-6 superó a las demás al alcanzar el área foliar más grande registrada en el ensayo (227.23 cm²), lo que optimiza la captura de luz y la producción de asimilados para la planta.

Calibres de exportación: El hito de los 181 gramos

El tamaño y el peso de la fruta son factores determinantes para el retorno económico del productor y la competitividad en los mercados internacionales. En este aspecto, las nuevas selecciones de pulpa amarilla rompieron los estándares habituales:

Pesos contundentes: Aunque la variedad Allison produjo los frutos más alargados con una longitud promedio de 91.57 mm, la línea experimental UHF-7 se consolidó como la gran ganadora en masa física, alcanzando un peso sobresaliente de 181.58 gramos por fruto.

Aunque la variedad Allison produjo los frutos más alargados con una longitud promedio de 91.57 mm, la línea experimental UHF-7 se consolidó como la gran ganadora en masa física, alcanzando un peso sobresaliente de 181.58 gramos por fruto. Mayor diámetro comercial: Este mismo genotipo (UHF-7) lideró en el ancho o diámetro del fruto con 61.58 mm, posicionándose como una alternativa de altísimo valor comercial debido a su excelente calibre.

Calidad nutricional: Dulzor y superpotencia antioxidante

Los análisis bioquímicos de laboratorio confirmaron que estas líneas de pulpa dorada no solo destacan por su tamaño, sino que ofrecen una calidad organoléptica y funcional superior:

Dulzor excepcional: La línea UHF-3 se ubicó a la vanguardia al registrar el nivel más alto de Sólidos Solubles Totales con 19.19° Brix, seguida de cerca por el contenido de azúcares totales de UHF-6 (7.55%).

La línea UHF-3 se ubicó a la vanguardia al registrar el nivel más alto de Sólidos Solubles Totales con 19.19° Brix, seguida de cerca por el contenido de azúcares totales de UHF-6 (7.55%). Súper dosis de Vitamina C: El genotipo UHF-5 sorprendió por su valor nutricional al concentrar 163.70 mg de ácido ascórbico por cada 100 gramos de fruta fresca, logrando además el balance de sabor más equilibrado con una relación azúcar-acidez de 23.09.

El genotipo UHF-5 sorprendió por su valor nutricional al concentrar 163.70 mg de ácido ascórbico por cada 100 gramos de fruta fresca, logrando además el balance de sabor más equilibrado con una relación azúcar-acidez de 23.09. Atractivo color y antioxidantes: Las variantes UHF-7, UHF-8 y UHF-9 reportaron las mayores concentraciones de fenoles totales y carotenoides. Estos pigmentos no solo confieren el característico color amarillo intenso a la pulpa, sino que elevan drásticamente la capacidad antioxidante de la fruta, respondiendo directamente a la tendencia global de consumo saludable.

Conclusión para el sector productivo: Los análisis estadísticos multivariados del estudio concluyen que las líneas de evaluación UHF —especialmente las selecciones 5, 6, 7, 8 y 9— exhiben un desempeño técnico y comercial superior al testigo comercial Allison. Este material genético de élite se perfila como una base sólida para la diversificación de huertos en regiones de condiciones agroclimáticas complejas, abriendo una ventana de alta competitividad para la industria del kiwi amarillo en la India.

Fuente: Frutas de Chile revisa el estudio aquí: link.springer.com