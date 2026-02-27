Nuevos estándares de la FDA elevan las exigencias de inocuidad para frutas y hortalizas en EE.UU.

La autoridad sanitaria estadounidense implementó un marco regulatorio que busca armonizar la supervisión estatal y federal, reforzando los controles sobre productos frescos, incluidos los importados.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció la implementación de una nueva normativa de estándares regulatorios para productos agrícolas frescos, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria de frutas y hortalizas tanto producidas localmente como importadas. Esta iniciativa busca integrar y elevar los criterios de vigilancia sanitaria en todo el país, mejorando la supervisión y consistencia de las prácticas de inocuidad alimentaria.

Un marco uniforme para la seguridad de productos frescos

Los nuevos estándares, conocidos como Produce Regulatory Program Standards (PRPS), se desarrollaron en conjunto con la National Association of State Departments of Agriculture (NASDA) y otras entidades regulatorias estatales y locales. Su implementación representa un paso estratégico para consolidar un sistema integrado de seguridad alimentaria que permita coordinar acciones entre los distintos niveles de gobierno de forma más eficiente.

Este marco estandarizado responde a la creciente prioridad de la FDA por mejorar la seguridad de frutas y verduras, alimentos que son un componente esencial de dietas saludables y densas en nutrientes, tal como lo destacan las guías alimentarias estadounidenses.

Principales beneficios para el sector

La puesta en marcha de los PRPS aporta varias ventajas para los organismos reguladores y, por extensión, para la industria agrícola que exporta al mercado estadounidense:

Consistencia en la supervisión e inspección mediante la establecimiento de procedimientos y criterios uniformes de evaluación para todos los programas estatales y federales.

Protocolos basados en riesgo: facilitan el desarrollo de métodos de inspección y muestreo que se centran en las áreas con mayor potencial de riesgo sanitario.

Capacitación y profesionalización: fomentan la formación continua del personal encargado de las inspecciones, lo que fortalece la calidad técnica del sistema de vigilancia.

fomentan la formación continua del personal encargado de las inspecciones, lo que fortalece la calidad técnica del sistema de vigilancia. Gestión de la calidad y rendición de cuentas: introduce mecanismos para medir el rendimiento de los programas sanitarios y asegurar mejoras continuas.

Impacto para exportadores y la cadena hortofrutícola

Para los exportadores de frutas y verduras —incluidos los países proveedores clave como Chile— estas nuevas directrices implican una mayor exigencia en materia de inocuidad alimentaria. Aunque muchos de los aspectos centrales ya están incorporados en normativas como la Produce Safety Rule de la FDA, que establece estándares mínimos basados en ciencia para la producción y manejo de productos frescos, los PRPS refuerzan y armonizan la supervisión estatal con la federal.

Desde una perspectiva de mercado, esto puede traducirse en una mayor confianza de los compradores estadounidenses, mejores prácticas en las cadenas de suministro y una reducción en los riesgos de brotes asociados a productos hortofrutícolas frescos.

Un enfoque de prevención integrado

La creación de estos estándares forma parte del modelo de la FDA conocido como Integrated Food Safety System (IFSS), que prioriza la prevención, la intervención y la respuesta rápida ante posibles amenazas sanitarias. Esta estrategia sitúa a la inocuidad de frutas y verduras en el centro de las políticas regulatorias, alineándose con tendencias globales en seguridad alimentaria y con las expectativas de mercados exigentes como el estadounidense.

Fuente: Frutas de Chile