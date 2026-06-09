Objetivo Nueva Delhi: Productores brasileños preparan su ofensiva para conquistar el pujante mercado de fruta fresca en la India

Coordinada por la asociación gremial Abrafrutas y el gobierno brasileño, una delegación de exportadores concretó una histórica misión comercial en Nueva Delhi y Mumbai. El foco está puesto en consolidar los envíos de palta, lima persa y manzanas hacia un mercado que destaca por una clase media con poder adquisitivo al alza.

Junio 9, 2026

La industria frutícola de Brasil ha iniciado una agresiva estrategia de diversificación de mercados que apunta directamente hacia el gigante asiático. Una delegación de productores y exportadores brasileños, respaldada por la Asociación Brasileña de Productores y Exportadores de Frutas y Derivados (Abrafrutas) y los ministerios de Agricultura y Relaciones Exteriores de ese país, culminó una exitosa misión comercial en la India con el objetivo de posicionar su oferta exportable de contraestación.

La ofensiva comercial se concentró en los dos centros económicos y logísticos más importantes de la nación asiática: Nueva Delhi y Mumbai. Para los exportadores sudamericanos, la India representa una oportunidad de escala masiva e indispensable debido a su mercado de más de 1.400 millones de consumidores y a una clase media urbana en rápida expansión que demanda, de forma creciente, alimentos saludables, inocuos y con un alto valor nutricional.

Logística en terreno y validación del retail indio

Durante la gira técnica, los representantes brasileños inspeccionaron de primera mano la infraestructura de la cadena de frío, la capacidad de los terminales portuarios e importantes redes de distribución locales. Los exportadores recorrieron las instalaciones de almacenamiento refrigerado en el estado de Haryana, los muelles del estratégico Puerto de Mumbai y el icónico mercado mayorista Azadpur Subzi Mandi en Nueva Delhi, considerado uno de los centros de abastecimiento de alimentos más grandes de Asia.

El foco inicial de las negociaciones y de promoción comercial se centró en tres productos clave que ya cuentan con un alto potencial de penetración en los supermercados de la India:

Palta (Aguacate): Impulsada por la tendencia global de consumo de grasas saludables en los segmentos jóvenes urbanos de la India.

Impulsada por la tendencia global de consumo de grasas saludables en los segmentos jóvenes urbanos de la India. Lima Persa (Limón de exportación): Buscando complementar los periodos de baja producción local con cítricos de alta condición.

Buscando complementar los periodos de baja producción local con cítricos de alta condición. Manzanas: Un producto de alto consumo masivo en los mercados indios que requiere de proveedores de contraestación confiables para el tramo final del año.

Los encuentros comerciales bilaterales (B2B) arrojaron un balance positivo, registrando un fuerte interés por parte de los principales importadores, distribuidores mayoristas y cadenas de retail indias, quienes valoraron la regularidad de la oferta brasileña y la calidad de su condición de arribo.

Un gran momento para el agro brasileño

Esta misión estratégica coincide con un periodo de sólido desempeño para las agroexportaciones de Brasil. Según las últimas cifras oficiales del sector, el valor de las exportaciones de fruta fresca del país experimentó un crecimiento del 20% durante el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este dinamismo comercial responde a una política de Estado de apertura sanitaria continua. Desde el año 2023 a la fecha, la fruticultura brasileña ha logrado el acceso formal a 34 nuevos mercados internacionales. Con el despliegue técnico y comercial en la India, el país busca consolidar una plataforma de exportación robusta hacia Asia, asegurando canales de comercialización de alto valor que brinden sostenibilidad económica a los productores en el largo plazo.

Fuente: Fruitnet