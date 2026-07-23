Olas de calor extremo golpean a Francia y anticipan una caída superior al 20% en la cosecha de manzanas y hortalizas

Sucesivos episodios de temperaturas récord agudizan el estrés térmico en los huertos frutales del tercer mayor productor de manzanas de la Unión Europea. El sector advierte pérdidas de rendimiento, quemaduras solares en fruta y tensiones en el abastecimiento fresco del mercado continental.

Julio 23, 2026

La producción frutícola y hortícola de Francia atraviesa una de las campañas más complejas de los últimos años. La ocurrencia de olas de calor consecutivas y temperaturas extremas durante el inicio del verano ha dejado en situación crítica a varios de sus cultivos insignia, con especial impacto en la manzana, uno de los pilares de su canasta exportadora.

De acuerdo con las primeras proyecciones de la Asociación Nacional de Manzanas y Peras de Francia (ANPP), el estrés hídrico y térmico provocará una caída de al menos el 20% en la cosecha de manzanas respecto a los volúmenes esperados para la temporada, una estimación que podría ajustarse según la evolución del clima en las próximas semanas.

Golpe directo a la manzana francesa

Francia se posiciona como el tercer mayor productor de manzanas de la Unión Europea —solo por detrás de Polonia e Italia— aportando cerca del 15% de la oferta total del continente. Por ello, los daños registrados en los montes frutales franceses encienden las alarmas en el comercio de fruta fresca europeo.

Las temperaturas extremas que afectaron al país han derivado en dos problemas agronómicos principales:

Quemaduras solares (“Golpe de sol”): Radiación y calor directo que dañan la piel de la fruta, degradando su calidad comercial para exportación y mercado fresco.

Radiación y calor directo que dañan la piel de la fruta, degradando su calidad comercial para exportación y mercado fresco. Detención del crecimiento de la fruta: La planta frena su metabolismo fisiológico como mecanismo de defensa ante el calor asfixiante, limitando el calibre final de las manzanas.

Impacto extendido en hortalizas y producción láctea

El impacto agrometeorológico en el campo francés no se limita a la pomácea. El sector hortícola también registra un escenario crítico: en cultivos de tomate, productores locales reportan pérdidas de volumen de hasta un 50% en zonas afectadas por el calor excesivo, mientras que producciones de lechuga, puerros y coles sufren mermas de consideración.

En paralelo, la ganadería vacuna registra caídas en la producción de leche debido al estrés térmico prolongado al que están expuestos los animales.

Tensiones comerciales en el mercado europeo

Ante las menores previsiones de volumen interno y la dificultad de compensar la oferta mediante importaciones —dado que otros países del sur de Europa también enfrentan eventos climáticos adversos—, las organizaciones del sector advierten que podrían registrarse tensiones puntuales de abastecimiento de fruta y verdura fresca en las cadenas de distribución en las próximas semanas.

Los gremios productores franceses insisten en que el cambio climático exige acelerar medidas de adaptación urgentes en infraestructura de riego, mallas sombreadoras y fitorreguladores para proteger la sostenibilidad de los huertos ante un patrón de eventos extremos cada vez más recurrente.

Fuente: La Razon