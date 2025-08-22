Optimización de color y producción en mandarinas W. Murcott con Sweetsei®

El color en cítricos es un atributo clave de la calidad comercial y representa un desafío constante en su manejo. Aunque algunas variedades pueden cosecharse con un tono más verde y someterse a aplicaciones de etileno para su desverdizado, con resultados favorables, otras, como la mandarina W. Murcott, presentan una respuesta deficiente a este tratamiento. Esta característica hace crítico alcanzar en el campo el mayor porcentaje posible de fruta con color al momento de la cosecha. En este contexto, resulta imprescindible aplicar manejos agronómicos precisos que aseguren condiciones óptimas para el desarrollo y maduración en el huerto.

Sweetsei®, desarrollado por Seipasa, es un bioestimulante y fertilizante inorgánico compuesto por pentóxido de fósforo (5,0 %), óxido de potasio (6,0 %) y aminoácidos libres (4,9 %). El aminograma específico incluye principalmente metionina (2,63 %), ácido glutámico (0,87 %), glicina (0,54 %), lisina (0,46 %) y prolina (0,22 %). Está diseñado para estimular los procesos fisiológicos asociados a la maduración, favoreciendo la toma de color, los azúcares en fruta, así como el engorde de estos.

Ensayo Sweetsei® | Mandarinas W. Murcott

Para validar el efecto de Sweetsei® en la coloración de frutos, se realizó un ensayo en campo en Pumanque (VI Región, Chile) en un huerto de mandarinas W. Murcott sobre C-35, plantadas el año 2022 con un marco de 5×2 m (1000 plantas/ha) y en fase productiva inicial. Se evaluaron dos dosis de Sweetsei® frente a un testigo absoluto (Cuadro 1), aplicadas foliarmente con un volumen de 1000 L/ha.

Cuadro 1. Tratamientos evaluados

Tratamientos Dosis (L/ha) Momento de aplicación Fecha de aplicación Testigo —- —- —- Sweetsei® 2 L/ha 36 días antes de la cosecha

7 días después

7 días después 23-06-25

30-06-25

07-07-25 Sweetsei® 4 L/ha

Se evaluaron tres indicadores de coloración: índice de color (escala visual: 1 = naranja; 8 = verde), uniformidad del color (coeficiente de variación) y distribución de color (porcentaje de frutos en cada categoría de color). Además, se evaluaron los parámetros productivos y de calidad de fruta (Laboratorio Agrícola de Chile – LAGRIC).

El seguimiento se realizó a 5 plantas (repeticiones) por tratamiento, en las cuales se marcaron 20 frutos (10 por lado de la hilera), seleccionados en la zona media de la copa. Las evaluaciones se realizaron en cinco fechas (30-jun, 07-jul, 14-jul, 21-jul y 28-jul (fecha de cosecha)) y se utilizaron los datos de pre-aplicación (23-jun) como covariable para ajustar el análisis estadístico.

Para los parámetros de color y calidad evaluados en laboratorio, se consideró como covariable la carga frutal estandarizada (frutos/cm² ASTT), la cual no mostró significancia estadística (p>0,05) en el modelo de análisis de covarianza, por lo que se descartó su influencia en los parámetros evaluados.

Gráfico 1. A. Evolución del índice de color y B. de la uniformidad en la toma de color, en mandarinas W. Murcott, expresados como coeficientes de variación (%). Valores más bajos de CV indican mayor uniformidad en la coloración. Barras presentan medias ajustadas ± EE. Letras distintas indican diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (DGC, p<0,05). n.s.: sin diferencias estadísticas significativas. Covariable evaluación inicial (23-jun): p<0,05.

Gráfico 2. Evolución de la distribución de color en mandarinas W. Murcott.

Barras apiladas presentan medias ajustadas por categoría de color. Letras distintas indican diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (DGC, p<0,05). n.s.: sin diferencias estadísticas significativas. Covariable evaluación inicial (23-jun): p >0,05 (n.s.)



Tabla 1. Parámetros productivos y de calidad de fruta en mandarinas W. Murcott.



Columnas presentan medias ajustadas ± EE. Letras distintas indican diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (DGC, p<0,05). n.s.: sin diferencias estadísticas significativas. *ASTT= área de sección transversal de tronco.

Sweetsei® aplicado a 2 L/ha es el tratamiento más eficaz para adelantar la coloración de los frutos, aumentando un 35 % la intensidad del color respecto al testigo (gráfico 1.A) y alcanzando un 84,8 % de frutos en la categoría de color más avanzada (categoría 1) a la cosecha, superando a la dosis de 4 L/ha (61,1 %) y al testigo (38,3 %) (gráfico 2). Además, presenta mayor uniformidad, evidenciada por un menor coeficiente de variación (gráfico 1.B) y frutos concentrados en solo tres categorías de color (1, 2 y 3), frente a cuatro y cinco categorías en los tratamientos con 4 L/ha y testigo, respectivamente (gráfico 2). También contribuye al engorde de frutos, lo que se traduce en un aumento del rendimiento productivo (tabla 1).

Estos resultados respaldan que la dosis de 2 L/ha es la más efectiva para obtener una coloración intensa y uniforme, junto con frutos de mayor peso, asegurando una cosecha de mandarinas W. Murcott de excelente calidad.