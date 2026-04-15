Orogros cv.: la clementina temprana que gana terreno en Chile por su calidad y precocidad

La posibilidad de adelantar la oferta y acceder a mejores ventanas comerciales convierte a Orogros cv. en una opción cada vez más atractiva en Chile.

Abril 15, 2026

La variedad de clementina Orogros cv. comienza a consolidarse como una de las opciones más atractivas dentro del segmento de cítricos tempranos en Chile, gracias a su capacidad de adelantar la cosecha y ofrecer fruta de alta calidad, tanto para el mercado local como para la exportación.

Promovida por ANA Chile, esta variedad corresponde a una mutación de Oronules originada en España, que ha mostrado un desempeño consistente en condiciones locales, especialmente en zonas de producción temprana.

Uno de los atributos más relevantes de Orogros cv. es su precocidad. La variedad permite iniciar la cosecha entre 10 y 14 días antes que otras clementinas, lo que aporta una ventaja comercial significativa al acceder a ventanas de mercado más favorables y reducir los riesgos asociados a las condiciones climáticas del invierno. A esto se suma su atractivo color naranja intenso, que se desarrolla de manera uniforme durante la maduración en el árbol.

En cuanto a calidad, la fruta destaca por su equilibrio entre azúcares y acidez, alcanzando niveles de entre 11 y 12° Brix, junto a un alto contenido de jugo cercano al 56%. Además, presenta una muy baja presencia de semillas, es fácil de pelar y posee un sabor altamente valorado por los consumidores. Sus calibres comerciales —con frutos que superan habitualmente los 70 a 80 gramos— refuerzan su potencial productivo.

Desde el punto de vista agronómico, Orogros cv. ofrece ventajas operativas importantes. Se trata de una variedad sin espinas, lo que facilita las labores de cosecha, mejora la eficiencia en campo y reduce el riesgo de daño en la fruta. Asimismo, permite realizar la recolección en dos pasadas, manteniendo una buena retención del fruto en el árbol sin problemas de caída.

Otro de sus puntos fuertes es su comportamiento en postcosecha. Evaluaciones realizadas en su país de origen han evidenciado que la fruta responde adecuadamente a procesos de desverdizado, mientras que en Chile se ha comprobado que mantiene sus características organolépticas incluso tras almacenamientos prolongados, con resultados positivos luego de 35 días en frío más un periodo adicional a temperatura ambiente. Esta condición fortalece su aptitud para programas de exportación.

El interés por esta variedad quedó de manifiesto durante un día de campo realizado el pasado 10 de abril en el fundo Don Rai, ubicado en Placilla, Región de O’Higgins, Chile. En la instancia, los productores pudieron observar en terreno el comportamiento productivo de las primeras 2,2 hectáreas establecidas, lo que confirmó su potencial como alternativa estratégica para adelantar la oferta de clementinas en el país.

De esta forma, Orogros cv. se perfila como una opción concreta para productores que buscan ingresar al mercado de forma anticipada con fruta de calidad premium, en un contexto donde la diferenciación y el timing comercial resultan cada vez más determinantes.

Fuente: ANA Chile