Ovalle recupera estatus de zona libre de mosca de la fruta tras seis meses de campaña intensiva

El cierre de focos en Tuquí y Sotaquí devuelve a la comuna una condición clave para exportaciones y abre mejores perspectivas para el agro del Limarí.

Abril 10, 2026

La comuna de Ovalle volvió a ser declarada zona libre de mosca de la fruta, luego de que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmara el término de las campañas de erradicación en los sectores de Tuquí y Sotaquí. Con esto, se restablece una condición sanitaria estratégica para la fruticultura local y su proyección hacia los mercados internacionales.

El anuncio se realizó en el sector El Espino, donde autoridades y representantes del agro participaron en el retiro simbólico de las últimas trampas de monitoreo, lo que marcó el cierre de un operativo que se extendió por cerca de seis meses.

La recuperación del estatus sanitario fue valorada por el sector productivo, dado que la presencia de la mosca de la fruta puede generar severas restricciones al movimiento de fruta, aumentar los costos operativos y limitar el acceso a destinos exigentes como Estados Unidos y Asia.

Respuesta rápida y coordinación público-privada

Uno de los aspectos destacados del proceso fue la rapidez con la que se logró contener y erradicar la plaga. Según las autoridades, el resultado fue posible gracias a un trabajo coordinado entre el SAG, el municipio, la Delegación Presidencial Provincial, la Seremi de Agricultura y gremios como la Sociedad Agrícola del Norte y Frutas de Chile, junto con la activa colaboración de productores y comunidades locales.

Despliegue en terreno y magnitud de la operación

La campaña implicó un importante despliegue técnico y territorial. De acuerdo con el balance del SAG, se contrataron 152 personas y se utilizaron más de 59 vehículos, por lo que se realizaron cerca de 37 mil visitas en terreno.

En paralelo, se instalaron alrededor de 1.170 trampas, que fueron revisadas en más de 31 mil ocasiones. Además, se descargaron más de 96 mil kilos de fruta y se intervinieron cerca de 42 mil metros cuadrados de suelo, además del procesamiento de un alto volumen de muestras.

Estas cifras reflejan la magnitud de una emergencia fitosanitaria que trasciende a los predios directamente afectados, impactando a toda la cadena frutícola y su competitividad.

Alerta regional y campañas aún activas

Pese al avance en Ovalle, la situación regional aún requiere atención. Actualmente, la Región de Coquimbo mantiene ocho campañas activas: cinco en Monte Patria, dos en La Serena y una en Coquimbo.

En este contexto, el SAG reiteró el llamado a respetar las restricciones sanitarias, especialmente a evitar el traslado de fruta desde zonas reglamentadas sin autorización, lo cual es una medida clave para prevenir nuevos brotes.

Señal positiva para el sector frutícola

El cierre de las campañas en Ovalle representa una señal alentadora para la agricultura regional, especialmente para un sector que depende en gran medida de su condición fitosanitaria para mantener su presencia en los mercados internacionales.

Al mismo tiempo, el caso refuerza un mensaje claro para las zonas aún bajo vigilancia: la erradicación es posible, pero exige rapidez, coordinación y un compromiso sostenido de todos los actores del agro.