Países Bajos lidera por quinto año consecutivo como principal destino del aguacate Hass colombiano

Entre 2020 y 2025, las exportaciones hacia el mercado neerlandés crecieron cerca de 265%, pasando de US$ 36.7 millones a US$ 134.2 millones, consolidando su papel estratégico para el Hass colombiano

Febrero 25, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

El mercado europeo continúa siendo clave para el aguacate Hass colombiano. Por quinto año consecutivo, Países Bajos se consolidó como el principal destino de esta fruta, reafirmando su posición como puerta de entrada hacia Europa y socio estratégico para el desarrollo del sector.

Entre 2020 y 2025, las exportaciones colombianas de Hass hacia ese país pasaron de US$ 36,7 millones a US$ 134,2 millones, lo que representa un crecimiento acumulado cercano al 265%, según cifras sectoriales.

Crecimiento con ajustes intermedios

Aunque la evolución no fue completamente lineal —en 2022 se registró una caída de 27% tras el fuerte repunte de 2021— el mercado neerlandés mantuvo su liderazgo como principal comprador del Hass colombiano.

Desde 2023, las ventas retomaron una senda de crecimiento sostenido, consolidando a Países Bajos como un destino estable y estratégico.

Actualmente, este mercado concentra alrededor del 32% de las exportaciones totales de aguacate Hass colombiano. Le sigue Estados Unidos con cerca del 30%, mientras que España (7,23%) y Reino Unido (7,01%) completan los principales destinos, evidenciando una creciente diversificación geográfica.

Antioquia lidera la oferta exportable

En el plano productivo, el liderazgo exportador se concentra en regiones específicas. Antioquia encabeza los envíos con cerca del 48% del total exportado, seguido por Risaralda (26%) y Valle del Cauca (12%).

Estos departamentos concentran la mayor parte de la oferta exportable, impulsando el posicionamiento internacional del Hass colombiano.

Un socio estratégico

Desde la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa, su director ejecutivo, Jan Willem van Bokhoven, destacó que Países Bajos no solo representa un destino clave en términos comerciales, sino también un aliado en transferencia tecnológica y fortalecimiento productivo.

En ese marco, resaltó el programa CombiTrack Sustainable Agrifood Systems, impulsado por el Gobierno neerlandés, que conecta empresas colombianas productoras y exportadoras con compañías neerlandesas que aportan soluciones innovadoras en áreas como cultivo, cosecha y poscosecha.

Actualmente, el aguacate Hass colombiano llega a más de 50 países y se consolida como uno de los productos insignia del agro nacional, generando empleo rural y atrayendo inversión hacia el campo colombiano.

Fuente: Agronegocios