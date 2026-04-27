Palta mexicana proyecta superar los 3 millones de toneladas al 2030

Un informe de Mundi anticipa un crecimiento sostenido del sector, aunque advierte que el liderazgo global dependerá cada vez más de la productividad, la sostenibilidad y la diversificación de mercados.

Abril 27, 2026

La industria de la palta en México se encamina a consolidar su liderazgo mundial durante la presente década. De acuerdo con un reciente informe de la consultora Mundi, la producción del país podría alcanzar los 3,16 millones de toneladas hacia 2030, en un contexto marcado por una demanda global en expansión, pero también por una competencia internacional cada vez más intensa.

El estudio proyecta que México no solo mantendrá su posición como principal productor y exportador mundial, sino que además continuará incrementando su participación en el comercio internacional, con un crecimiento estimado de sus exportaciones cercano al 5% en los próximos años.

Demanda global impulsa el crecimiento

El dinamismo del mercado internacional se presenta como uno de los principales motores de expansión. Factores como el aumento del consumo de alimentos saludables, la mayor disponibilidad de productos frescos y la creciente incorporación de la palta en la industria alimentaria y el foodservice están impulsando la demanda.

A esto se suma el crecimiento de la clase media en economías emergentes, lo que amplía la base de consumidores con capacidad de acceder a productos de mayor valor nutricional.

En este escenario, el valor de las exportaciones mexicanas podría situarse entre US$26.000 millones y US$27.000 millones hacia el final de la década, reflejando la relevancia económica del cultivo para el país.

Norteamérica sigue liderando, pero surgen nuevos polos de consumo

Actualmente, México concentra cerca de un tercio de la producción mundial de palta, con Estados Unidos como su principal destino, que absorbe alrededor del 87% de los envíos. Canadá, en tanto, representa otro 6,5% de las exportaciones.

Sin embargo, el informe advierte que, si bien Norteamérica seguirá siendo el mercado dominante en el corto y mediano plazo, las mayores tasas de crecimiento se están desplazando hacia regiones como Asia-Pacífico y Europa.

Este cambio en la geografía de la demanda abre oportunidades, pero también incrementa la presión competitiva, en la medida en que nuevos países productores avanzan en capacidad productiva, certificaciones y acceso a mercados internacionales.

El desafío: producir mejor, no solo más

A nivel global, la producción de palta alcanzó aproximadamente 10,5 millones de toneladas en 2024, con una superficie plantada que ha crecido cerca de 85% en la última década.

En el caso de México, la producción llegó a 2,75 millones de toneladas en 2025, con exportaciones por un valor de US$3.828 millones. La actividad se concentra fuertemente en cinco estados, encabezados por Michoacán, que representa cerca del 73% del total nacional.

Pese a este liderazgo, el informe subraya que el principal desafío del sector no radica en aumentar el volumen, sino en mejorar la productividad, cerrar brechas tecnológicas entre productores y estabilizar los rendimientos por hectárea.

Sostenibilidad, trazabilidad y valor agregado

De cara a los próximos años, la industria deberá adaptarse a exigencias crecientes en materia ambiental y de transparencia. La incorporación de tecnologías de trazabilidad y prácticas sostenibles será clave para asegurar la confianza de los consumidores en los mercados de destino.

Asimismo, el desarrollo de productos con valor agregado se presenta como una estrategia fundamental para enfrentar la volatilidad de los precios de la fruta fresca y la eventual saturación de los mercados tradicionales.

Una industria en transformación

El reporte concluye que el futuro del negocio estará marcado por la capacidad de los distintos actores de la cadena para modernizar sus operaciones, optimizar la logística internacional y cumplir con estándares ambientales cada vez más estrictos.

En un mercado global en expansión, pero más exigente, la “palta mexicana” seguirá liderando, aunque su éxito dependerá de qué tan rápido logre adaptarse a esta nueva etapa de la industria.