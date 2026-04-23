Paltas de Chile: gremio renueva su imagen y proyecta una nueva etapa de crecimiento

El cambio, anunciado en un seminario sectorial, busca fortalecer el vínculo con las personas y consolidar el posicionamiento de la industria en sostenibilidad, calidad y proyección internacional.

Abril 23, 2026

En el marco del seminario “Paltas de Chile: origen sostenible, alcance global”, realizado este jueves en el Hotel Intercontinental, el Comité de Paltas anunció oficialmente su cambio de nombre a “Paltas de Chile”, lo que marca el inicio de una nueva etapa para el gremio y la industria.

El encuentro reunió a autoridades, representantes del mundo agrícola y expertos del sector, entre ellos el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, así como ejecutivos y especialistas vinculados a la sostenibilidad, las exportaciones y el desarrollo productivo.

Una identidad que refleja la evolución del sector

La transformación responde a la evolución que ha experimentado el gremio en más de dos décadas, acompañando el crecimiento de una industria que hoy tiene presencia en cerca de 40 mercados internacionales, con altos estándares de calidad y una sólida reputación basada en su trazabilidad y consistencia productiva.

“El paso a ‘Paltas de Chile’ refleja lo que somos hoy: una industria consolidada, consciente de su entorno y exigente consigo misma. Este cambio nos permite proyectar mejor nuestro propósito y fortalecer el vínculo con las personas, construyendo confianza hacia el futuro”, señaló el presidente del gremio, Francisco Contardo Sfeir.

Crecimiento productivo y consolidación internacional

En los últimos años, la industria ha registrado un crecimiento relevante, alcanzando una producción de 240 mil toneladas en la temporada 2024-2025, la cifra más alta en 15 años. Este desempeño se sustenta en mejoras en gestión, incorporación de tecnología y mayor eficiencia productiva, lo que ha permitido consolidar un piso productivo más robusto.

Avances concretos en sostenibilidad

En paralelo, el sector ha profundizado su compromiso con la sostenibilidad, alineando su hoja de ruta con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Actualmente, el 95% de las empresas del gremio adhiere a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mientras que el 100% de los campos mide su consumo hídrico.

A esto se suma la implementación generalizada de medidas de eficiencia en el uso del agua, lo que refleja un enfoque cada vez más integrado entre la producción, el medio ambiente y las comunidades. Estos avances han contribuido a posicionar a Chile como un referente internacional en sostenibilidad dentro de la industria de la palta.

Mayor conexión con el país y los consumidores

El cambio de nombre también busca reforzar el vínculo con el país y su identidad, en un contexto donde la palta se ha consolidado como uno de los alimentos más representativos de la dieta nacional, con un consumo cercano a los 9 kilos per cápita al año.

“Este es un paso natural en el camino que hemos recorrido. La industria ha crecido, ha elevado sus estándares y ha aprendido a producir de manera más eficiente y responsable. Hoy queremos proyectar ese trabajo hacia adelante, con una identidad que refleja mejor lo que somos y lo que queremos seguir construyendo”, agregó Contardo Sfeir.

Proyección de la industria

Con esta nueva etapa, Paltas de Chile reafirma su compromiso de seguir impulsando una producción sustentable, competitiva y de alta calidad, contribuyendo al desarrollo agrícola del país y consolidando su posicionamiento en los mercados internacionales.